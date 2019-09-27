HABER

Esenyurt'ta bir binada çatlaklar oluştu 

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2019 06:30 | Son Güncelleme

İlkay DİKİCİ / İSTANBUL DHA - İSTANBUL'da dün meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremin ardından Esenyurt'ta bir binada çatlaklar oluştu.

İlkay DİKİCİ / İSTANBUL DHA - İSTANBUL'da dün meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremin ardından Esenyurt'ta bir binada çatlaklar oluştu. Binada dairelerin kapılarında 15 santimetreye kadar açılmalar oluşurken, bazı bina sakinleri evlerinde kalmak istemedi, bazıları da geceyi dairelerinde geçirdi.

İstanbul'da meydana gelen Silivri merkezli 5.8'lik depremin ardından kentte bazı ilçelerde birçok binada hasar meydana geldi. Esenyurt'ta da Esenkent Mahallesi Altan Günbay Sokak'ta bulunan bir sitedeki 5 katlı apartmanda çatlaklar oluştu. Birbirine yapışık olan iki bina arasında açılma sonucu daireler arasında yaklaşık 15 santimetreye kadar yarıklar oluştu. Binadaki çatlaklar ve artçı sarsıntılar nedeniyle endişeye kapılan bazı apartman sakinleri kalmak için başka yerlere giderken, kimileri de evinde kalmayı tercih etti.

Binanın en üst katındaki dairede oturan Veli Coşar, Bu gece evde kalmayacağız. Bizim iki binanın bitişik kısmında çatlak oluştu. Yani iki bina ayrıldı. Üst kısımda 15-20 santimetre bir aralık oluştu. Aynı zamanda oturduğumuz evin de kapısı bu sarsılmadan dolayı açılmıyor. Bu nedenle gece bu evde kalmayacağız. Yetkililere haber verdik gelecekler. Henüz binada mühürlenme söz konusu yok" dedi.

Su kanalına can pazarı! Böyle kurtarılmayı bekledi Su kanalına can pazarı! Böyle kurtarılmayı bekledi
İstanbullular geceyi parklarda geçiriyorİstanbullular geceyi parklarda geçiriyor
Esenyurt'ta bir binada çatlaklar oluştu Esenyurt'ta bir binada çatlaklar oluştu 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

İşte korkutan İstanbul depreminin ses kaydı

İşte korkutan İstanbul depreminin ses kaydı

İTÜ'den deprem açıklaması

İTÜ'den deprem açıklaması

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş evlendi!

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş evlendi!

Kısmetse Olur Melis sütyensiz haliyle tepki çekti

Kısmetse Olur Melis sütyensiz haliyle tepki çekti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kardeşinin boğulduğu yerde kayboldu

Kardeşinin boğulduğu yerde kayboldu

Uyuşturucu sanığından 'pes' dedirten savunma: Kaybetmemek için belime sardım

'Pes' dedirten savunma: Kaybetmemek için belime sardım

Gezmeye çıkıp kaybolan liseli Hatice aranıyor

Bir ilçe onu arıyor! Sır oldu...

Jandarma ekiplerinin denetiminde şaşkına çeviren detaylar

Jandarma ekiplerinin denetiminde şaşkına çeviren detaylar

İstanbul'da çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı ve konsolos aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.