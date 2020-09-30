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Esenyurt’ta çatışmaların yaşandığı taksi durakları kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 10:46 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta silahlı çatışmaların yaşandığı taksi durakları İBB ekiplerince kaldırıldı.Esenyurt’ta geçtiğimiz günlerde aralarında husumet bulunan taksi durakları çalışanları arasında silahlı çatışma çıkmış, 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Esenyurt’ta silahlı çatışmaların yaşandığı taksi durakları İBB ekiplerince kaldırıldı.
Esenyurt’ta geçtiğimiz günlerde aralarında husumet bulunan taksi durakları çalışanları arasında silahlı çatışma çıkmış, 3 kişi hayatını kaybetmişti. Olayın ardından 4 taksi durağı belediye ekiplerince mühürlenmişti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, bu sabah taksi duraklarını kaldırmak için belirlenen adreslere gitti. 4 taksi durağı İBB ekiplerince kaldırıldı. Çalışmalar sırasında polisin de yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü.

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