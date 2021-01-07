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Esenyurt’ta çıkan yangında can pazarı

07.01.2021 21:59 | Son Güncelleme:
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Esenyurt’ta bir apartmanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında adeta can pazarı yaşandı.

Esenyurt’ta bir apartmanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında adeta can pazarı yaşandı. Binada mahsur kalan 10 vatandaş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, saat 18:30 sıralarında Esenyurt Örnek Mahallesi 1352 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir apartmanın giriş katında henüz belirlemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında alevleri gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın nedeniyle binada mahsur kalan 10 kişiyi kurtarmak için hemen harekete geçti. İtfaiye ekipleri binada bulunanları merdiven yardımıyla kurtardı. Yangın nedeniyle sokakta yaşanan panik itfaiye ekiplerinin yangını tamamen söndürmesinin ardından sona erdi. Yangında can kaybı yaşanmazken, dairede maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan apartman dairesinde çıkan yangında yükselen alevler bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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