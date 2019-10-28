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Esenyurt'ta çok sayıda işçi yemekten zehirlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 15:26 | Son Güncelleme

 ESENYURT'ta bir fabrikanın işçileri yemekhanede yedikleri yemekten zehirlendi.

Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) ESENYURT'ta bir fabrikanın işçileri yemekhanede yedikleri yemekten zehirlendi. 50'den fazla işçinin zehirlenme şikayetiyle çevre hastanelere başvurduğu öğrenildi

Esenyurt Akçaburgaz'da bulunan bir fabrikanın çalışanları bugün işe gelemedi. Fabrikanın yemekhanesinde geçen cuma günü makarna, ıspanak, yoğurt ve tatlı yediği belirtilen işçilerin ertesi gün zehirlenme belirtileri üzerine hastanelere başvurduğu öğrenildi. 50'den fazla işçinin hastanelere başvurduğu belirtildi. İşçilerden bir bölümü taburcu edilirken bir bölümünün ise tedavisi sürüyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi.

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