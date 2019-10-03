ESENYURT'TA ESKİ EŞİNİ ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLEN SANIK VE OĞLU HAKİM KARŞISINDA

Haber: Ruken KADIOĞLU/ İstanbul, DHA

Esenyurt'ta 2018 yılında kaybolduktan sonra hurda bir minibüsün içinde öldürülmüş halde bulunan Nazmiye Oruçoğlu'nu (46) öldürdükleri iddiasıyla eski eşi Yüksel Yağcı (50) ve oğlunun da aralarında bulunduğu üç sanık hakim karşısına çıktı.

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya, tutuklu sanık Yüksel Yağcı getirildi. Tutuksuz sanıklar İbrahim Serhat Yağcı ve Erhan Çetinkaya da avukatlarıyla duruşmaya katıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da şikayetçi olarak duruşmada hazır bulundu.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Sanık Yüksel Yağcı savunmasında, "Nazmiye ile 2007 yılında ayrıldık. Ortak hisseli evimiz vardı. 2014 yılında oğlumuza vermek üzere ıslak imzalı senet imzaladık. Nazmiye evi vermek istemedi, aramızda sözlü münakaşa çıktı. En sonunda ev için verdiğim parayı geri vermeye ikna oldu. 'Nakit param yok, ıslak imzalı senet yapalım' dedi. 6 Eylül günü arkadaşım Erhan'ın aracı olduğu için onunla birlikte senet işlemlerini halletmek için çıktık. Senet işlemleri uzayınca Nazmiye sürekli 'Bu iş ne zaman biter?' diye sordu. Saat dört gibi, 'Çok önemli bir işim var yetişmeyecek gitmem lazım' dedi ve araçtan indi. Daha sonra oğlum Serhat sonra beni aradı, annesine ulaşamadıklarını söyledi. Birkaç gün boyunca aradık, komşulara sorduk. Gören kimse yoktu. Oğlum polise ifade verdi, kayıp başvurusu yaptık. Köye gittim, oğlum aradı. Bir kadın cesedi bulunmuş, bulunan cesedin annesi olduğunu söyledi. Ben üzerime atılı suçu kabul etmiyorum" dedi.