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ESENYURT'TA HAREKETLİ DAKİKALAR

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 10:17 | Son Güncelleme

- Bekçilere saldıran gruba müdahale eden polis, havaya ateş açtı.

- Bekçilere saldıran gruba müdahale eden polis, havaya ateş açtı.

Haber-Kamera: Ersan SAN / İSTANBUL DHA - ESENYURT'ta bekçilere, bir grup sopalarla saldırdı. Hareketli dakikaların yaşandığı olayda iki bekçi yaralandı.
Olay, Akçaburgaz Mahallesi Deliorman Caddesi'nde dün akşam saatlerinde yaşandı. 'Gece Kartalları' olarak da bilinen bekçiler, bir gruptan şüphelenerek GBT sorgulaması ve üst araması yapmak istedi. Gruptakiler bekçilere yanlarındaki sopalarla saldırdı. Yaşanan arbedenin ardından bekçiler takviye ekip istedi. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip ve ambulanslar olay yerine sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri önce havaya ateş açtı ardından da biber gazı sıkarak kalabalığı dağıttı. Ardından saldırganlar gözaltına alındı. Yaralanan iki bekçi, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:
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-Polis ve bekçilerin koşuşturması
-Yaşanan kovalamaca
-Havaya ateş açma
-Yoldan geçenleri uzaklaştırması
-Gözaltına alınanlar
-Kalabalık grup
-Polislerin uyarısı
-Ambulansların gelişi
-Biber gazı atması
-Yerdeki sopanın görüntüsü
-Genel ve detaylar

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