Esenyurt'ta iş makinesinin üzerine yıkımını yaptığı bina çöktü

Ersan SAN-İSTANBUL(DHA)-ESENYURT'ta iş makinesinin üzerine yıkımını yaptığı 3 katlı bir bina çöktü. İş makinesinin operatörü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Sultaniye Mahallesi, 834 sokaktaki bulunan ve yenisinin yapımı için müteahhit tarafından yıkım çalışmaları devam eden 3 katlı bir bina, Hamdi Yalçın'ın kullandığı iş makinasının üzerine çöktü. Enkazın altında kalan iş makinasının operatörü Yalçın kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri hafif yaralanan Yalçın'ın ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. Yalçın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çöken binanın olduğu sokak tedbir amacıyla kapatıldı.

(FOTOĞRAF)



