HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Esenyurt’ta korku dolu anlar

Esenyurt’ta korku dolu anlar

21.01.2021 16:17 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Esenyurt’ta korku dolu anlar

Esenyurt’ta iki çocuğunu bıçakla rehin alan şahıs, korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Esenyurt’ta iki çocuğunu bıçakla rehin alan şahıs, korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Bıçak dayadığı çocuğunu cama getirerek öldürmekle tehdit eden adam, polis operasyonuyla gözaltına alındı. Korku dolu anlar kameralara yansıdı.
Edinilen bilgilere göre olay Çınar mahallesi 1444 sokakta yaşandı. Ailevi sorunları olduğu öğrenilen F.Y., 13-14 yaşlarındaki iki çocuğunu bıçakla rehin aldı. Çocukları ve kendisini öldüreceğini, evi yakacağını söyleyen adam, mahallede korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çabası yeterli olmayınca müzakereci polisler ve özel harekat ekipleri de sokağa geldi. Saatler süren ikna çabaları sonuç vermeyince özel harekat polisleri eve operasyon düzenledi. Çocuklar polis ekipleri tarafından kurtarılırken, şüpheli şahıs ise gözaltına alındı. Evden ağlayarak çıkartılan çocuklar, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan adam ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Esenyurt’ta korku dolu anlar

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Arda Turan'a büyük şok! Arda Turan'a büyük şok!
Dudak dolgusu için gitti, hayatı karardıDudak dolgusu için gitti, hayatı karardı
Bilirkişi nasıl olunur? Mahkemeden adli, bankacı, mimar, gayrimenkul bilirkişisi olma yoluBilirkişi nasıl olunur? Mahkemeden adli, bankacı, mimar, gayrimenkul bilirkişisi olma yolu

En Çok Okunan Haberler

Uyarılar peş peşe geldi! Kuvvetli buzlanma, kar, çığ...

Uyarılar peş peşe geldi! Kuvvetli buzlanma, kar, çığ...

Nur Vergin'in cenazesi ortada kalmış! Flaş iddia

Nur Vergin'in cenazesi ortada kalmış! Flaş iddia

Bakan Gül: Bana tutuklama siparişi verenlere sesleniyorum...

Bakan Gül: Bana tutuklama siparişi verenlere sesleniyorum...

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

15 yıllık küslük bitti! İşte bomba konuk

15 yıllık küslük bitti! İşte bomba konuk

Dehşete düşüren olay! Köpeklere parçalatıp, gülerek izlediler

Dehşete düşüren olay! Köpeklere parçalatıp, gülerek izlediler

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Tarsus'ta feci kaza: 5 ölü, 2 yaralı

Tarsus'ta feci kaza: 5 ölü, 2 yaralı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kar yeniden bastırdı, trafik kilitlendi

Kar yeniden bastırdı, trafik kilitlendi

Kız arkadaşına kurşun yağdıran polisten kan donduran mesaj

Kız arkadaşına kurşun yağdıran polisten kan donduran mesaj

Yaşlıları sevindiren haber!

Yaşlıları sevindiren haber!

Diğer Haberler

Ankara'da pitbull dehşeti! 2,5 yaşındaki çocuğa saldırdı

Pitbull dehşeti! 2,5 yaşındaki çocuğa saldırdı

Ekipler fark etti! Aracın far bölümünden çıkarıldılar

Ekipler fark etti! Aracın far bölümünden çıkarıldılar

Dudak dolgusu için gitti, hayatı karardı: Sanki koronalı botoks partisi vardı

Dudak dolgusu için gitti, hayatı karardı

Prof. Dr. Oktay Demirkıran'dan koronavirüs açıklaması: Uçurumun kenarındaydık

Profesörden çarpıcı açıklama: Uçurumun kenarındaydık

30 yıl mağarada yaşadılar: Okuyamadım ama ben çocuklarımı okuttum

30 yıl mağarada yaşadılar: Okuyamadım ama ben çocuklarımı okuttum

Diyarbakır'da acı olay: Eşinin öldürüldüğünü duydu, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Acı olay: Haberi alınca kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.