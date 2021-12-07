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  4. Esenyurt'ta motokuryenin çarptığı yaya metrelerce ileriye savuruldu

Esenyurt'ta motokuryenin çarptığı yaya metrelerce ileriye savuruldu

07.12.2021 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenyurt'ta motosikletle seyir halinde olan kurye yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kazada yola savrulan kurye ve yaya yaralandı.

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi.

OLAYI GÖREN YARDIMA KOŞTU

Motosikletle caddede seyir halinde olan kurye M. Emin B., o sırada yolun karşısına geçen İrfan A.'ya çarptı. İrfan A. çarpmanın şiddeti ile metrelerce sürüklenirken kurye de savrulan motosikletten yola düştü. Kazada M. Emin B. ve İrfan A. yaralandı. Kazayı gören çevredekiler yardım için hemen yaralıların yanına gitti.

KAZA ANBEAN KAMERADA

Olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralıları Esenyurt'ta bulunan özel bir hastaneye götürdü. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Esenyurt
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