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Esenyurt'ta okulun çatısı alev alev yandı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 17:41 | Son Güncelleme

Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA-ESENYURT'ta izolasyon çalışmaları devam eden ilk okulun çatısı alev alev yandı.

Esenyurt'ta okulun çatısı alev alev yandı (2)

Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA-ESENYURT'ta izolasyon çalışmaları devam eden ilk okulun çatısı alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, dumandan etkilenen bir işçi hastaneye kaldırıldı.
Gökevler Mahallesi'nde bulunan Siteler İlkokulu'nun çatısında devam eden izolasyon çalışmalarında saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede bütün çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar, Büyükçekmece ve Bakırköy itfaiyeleri sevk edildi. Çatıda çalışan bir işçi dumandan etkilendi. İşçi ambulansla hastaneye sevk edildi. Alevler müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürürken, çatı kül oldu.
(FOTOĞRAF)

Esenyurt'ta okulun çatısı alev alev yandı (2)Esenyurt'ta okulun çatısı alev alev yandı (2)Esenyurt'ta okulun çatısı alev alev yandı (2)Esenyurt'ta okulun çatısı alev alev yandı (2)

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