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ESENYURT'TA OTOMOBİLİN BİR KADINA ÇARPMA ANI KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 19:28 | Son Güncelleme

Ersan SAN / İSTANBUL DHA Esenyurt'ta yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 75 yaşındaki kadın yaralandı.

Ersan SAN / İSTANBUL DHA
Esenyurt'ta yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 75 yaşındaki kadın yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazada yaralanan kadının hastanedeki tedavisi sürüyor.
Kaza, 30 Ağustos Cuma günü saat 17.30 sıralarında, Mehter Çeşme Mahallesi 1814.Sokak üzerinde meydana geldi. Güvenlik kameralarına da yansıyan kazada; akraba ziyaretine giderken yolun karşısına geçmeye çalışan 75 yaşındaki Necife Taşdemir'i otomobil çarptı. Taşdemir, çarpmanın etkisiyle havaya uçarak yere düştü. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı kadını ilk müdahalesinin ardından Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilen Taşdemir'in hastanedeki tedavisi sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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GÜVENLİK KAMERA
-Kadının yolda yürümesi
-Otomobilin çarpma anı
-Otomobilin çarpmasıyla kadının havaya uçması
-Yere düşmesi
-Çevredekilerin toplanması
-Sağlık ekipleri
AKTÜEL
-Olay yeri
-Görgü tanığı
Detaylar

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