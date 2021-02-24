Esenyurt’ta polisten 102 siteye "özel güvenlik" denetimi

Esenyurt genelinde sitelerde özel güvenlik adı altında usulsüzlük olduğu şikayeti üzerine İçişleri Bakanlığına bağlı polis başmüfettişleri, 102 sitede yüzlerce polis eşliğinde eş zamanlı denetim gerçekleştirdi.

Esenyurt’ta bazı sitelerde özel güvenlik adı altında usulsüz şekilde güvenlik görevlisi çalıştırıldığı ve site içerisinde olan olayların polise ihbar edilmediği bilgisi üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla Ankara’dan 15 polis başmüfettişi görevlendirildi. Yapılan toplantılar sonucunda Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri başta olmak üzere yüzlerce polisin eşliğinde Esenyurt’ta 102 siteye tek tek girildi. Sitelerin güvenlik görevlileri incelenerek, usulsüz görülen noktalarda site yönetimlerine uyarılarda bulunuldu.

Denetlemelere katılan Ankara Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı’nda görevli Polis Başmüfettişi Yunus Koçyiğit, “Özellikle İstanbul ilimizde Esenyurt ilçemizde çok sayıda sitemiz mevcut ve buralarda kalabalık ikametler var. Buralarla ilgili bakanlığımıza gelen bazı şikayetler var. Özellikle de danışman bekçi adı altında özel güvenlik çalıştırıldığına dair ya da bazı özel güvenlik görevlilerinin kılık kıyafet yönetmeliğine uymadığına dair şikayetler geldi. Bu kapsamında 15 polis başmüfettişi ve il emniyetle ilçe emniyetten görevlilerle birlikte aynı zamanda bakanlıklarla bir denetim ekibi oluşturuldu. Bu ekiplerle karışık bir denetim yapıyoruz, herkes kendi açısından denetim yapacak” dedi.