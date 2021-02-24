HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Esenyurt’ta polisten 102 siteye "özel güvenlik" denetimi

Esenyurt’ta polisten 102 siteye "özel güvenlik" denetimi

24.02.2021 16:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Esenyurt’ta polisten 102 siteye "özel güvenlik" denetimi

Esenyurt genelinde sitelerde özel güvenlik adı altında usulsüzlük olduğu şikayeti üzerine İçişleri Bakanlığına bağlı polis başmüfettişleri, 102 sitede yüzlerce polis eşliğinde eş zamanlı denetim gerçekleştirdi.Esenyurt’ta bazı sitelerde özel güvenlik adı altında usulsüz şekilde güvenlik görevlisi çalıştırıldığı ve site içerisinde olan olayların polise ihbar edilmediği bilgisi üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla Ankara’dan 15 polis başmüfettişi görevlendirildi.

Esenyurt genelinde sitelerde özel güvenlik adı altında usulsüzlük olduğu şikayeti üzerine İçişleri Bakanlığına bağlı polis başmüfettişleri, 102 sitede yüzlerce polis eşliğinde eş zamanlı denetim gerçekleştirdi.
Esenyurt’ta bazı sitelerde özel güvenlik adı altında usulsüz şekilde güvenlik görevlisi çalıştırıldığı ve site içerisinde olan olayların polise ihbar edilmediği bilgisi üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla Ankara’dan 15 polis başmüfettişi görevlendirildi. Yapılan toplantılar sonucunda Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri başta olmak üzere yüzlerce polisin eşliğinde Esenyurt’ta 102 siteye tek tek girildi. Sitelerin güvenlik görevlileri incelenerek, usulsüz görülen noktalarda site yönetimlerine uyarılarda bulunuldu.
Denetlemelere katılan Ankara Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı’nda görevli Polis Başmüfettişi Yunus Koçyiğit, “Özellikle İstanbul ilimizde Esenyurt ilçemizde çok sayıda sitemiz mevcut ve buralarda kalabalık ikametler var. Buralarla ilgili bakanlığımıza gelen bazı şikayetler var. Özellikle de danışman bekçi adı altında özel güvenlik çalıştırıldığına dair ya da bazı özel güvenlik görevlilerinin kılık kıyafet yönetmeliğine uymadığına dair şikayetler geldi. Bu kapsamında 15 polis başmüfettişi ve il emniyetle ilçe emniyetten görevlilerle birlikte aynı zamanda bakanlıklarla bir denetim ekibi oluşturuldu. Bu ekiplerle karışık bir denetim yapıyoruz, herkes kendi açısından denetim yapacak” dedi.

“Amacımız ceza yazmak değil, aynı zamanda bilgilendirme”
Koçyiğit, özellikle evrak ve izin yönünden eksikliklerin de kontrol edileceğini ifade ederek, “Görevlilerin kılık kıyafeti, performansı ile ilgili bazı hususlara bakacağız. Kimlikleri yakalarında taşıyıp taşımadıklarına, göreve riayet edip etmediklerine bakacağız. Aynı zamanda risk analizi yapacağız, mevcut alınan tedbirlerin yeterli olup olmadığına bakacağız. Amacımız sadece denetim yapıp ceza yazmak değil, aynı zamanda rehberlik anlayışı içerisinde arkadaşlara bilgilendirme yapıyoruz. Eksikler varsa onları tamamlatmaya çalışıyoruz. Özellikle de polis özel güvenlik işbirliğinde, entegrasyonu kapsamında çok boyutlu bir denetim yapıyoruz. Eğer kanuna muhalefetten bir şey tespit edersek bununla ilgili adli işlem yapmak için tutanak tutacağız” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAşk bitti mi?Aşk bitti mi?
Bahar Dönemi üniversiteler açılacak mı?Bahar Dönemi üniversiteler açılacak mı?
Twitter cep telefonu ve PC'den nasıl kaldırılır?Twitter cep telefonu ve PC'den nasıl kaldırılır?

En Çok Okunan Haberler

İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi! Değeri 2.5 milyon TL

İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi! Değeri 2.5 milyon TL

İnsan Hakları Eylem Planı için tarih ve detaylar belli oldu

İnsan Hakları Eylem Planı için tarih ve detaylar belli oldu

Şok açıklama! 'Ölen annemle bağlantı kurdum'

Şok açıklama! 'Ölen annemle bağlantı kurdum'

Kerimcan Durmaz'a özel defile! 500 bin TL yatırdı

Kerimcan Durmaz'a özel defile! 500 bin TL yatırdı

Vaka oranı 100 binde 35 olan illerde kısıtlamalar kalkmayacak

Vaka oranı 100 binde 35 olan illerde kısıtlamalar kalkmayacak

Meteoroloji'den uyarı: Yağmur ve kar geliyor

Meteoroloji'den uyarı: Yağmur ve kar geliyor

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'de önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'de önemli açıklamalar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Türkiye bu cinayeti konuşuyor! PKK mezarlığında fotoğrafı ortaya çıktı

Türkiye bu cinayeti konuşuyor! PKK mezarlığında fotoğrafı ortaya çıktı

Erdoğan'dan CHP'ye Berat Albayrak tepkisi

Erdoğan'dan CHP'ye Berat Albayrak tepkisi

Polislere böyle dayılandı! 'Benim kim olduğumu biliyor musunuz?'

Polislere böyle dayılandı! 'Benim kim olduğumu biliyor musunuz?'

Diğer Haberler

MSB: Meriç Nehri'ndeki adacıkta mahsur kalan 26 göçmen kurtarıldı

Meriç Nehri'ndeki adacıkta mahsur kalan 26 göçmen kurtarıldı

Amasya'dan kahreden haber! 6 aylık hamile kadın koronavirüse yenik düştü

6 aylık hamile kadın koronavirüse yenik düştü

Restoran, kafe ve kıraathaneler son durum: 1 Mart'ta açılıyor mu? Restoran, kafe ve kıraathaneler ne zaman açılacak?

Restoran, kafe ve kıraathaneler son durum!

Son Dakika: Ünlü iş adamının Beyrut'a kaçırılmasıyla ilgili yeni gelişme

Ünlü iş adamının Beyrut'a kaçırılmasıyla ilgili yeni gelişme

Kaldırımda yatan adam ekipleri harekete geçirdi

Bir türlü kalkmadı, ekipler alarma geçti

Üniversitelerin yüz yüze eğitime açılma tarihi 2021... Bahar Dönemi üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak, Şubat'ta açılır mı?

Bahar Dönemi üniversiteler açılacak mı?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.