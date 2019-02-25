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ESENYURT'TA YANGINDA CAN PAZARI (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 16:12 | Son Güncelleme

Esenyurt Fatih Mahallesi Ünverdi Caddesi üzerindeki 5 katlı bir apartmanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)
Esenyurt Fatih Mahallesi Ünverdi Caddesi üzerindeki 5 katlı bir apartmanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Apartman sakinleri yoğun duman nedeniyle dışarı çıkamadı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri binada mahsur kalan vatandaşları merdiven yardımıyla kurtarı. Kurtarılan 12 kişiden 6'sı ambulanslarla hastaneye kaldırılırke, diğer 6 kişi sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

Görüntü dökümü:
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-Yoğun duman
-Merdiven aracı
-Vatandaşların kurtarılması
-Ambulanslar
-Genel ve detaylar

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