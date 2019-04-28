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Esenyurt’ta Yıldırım Beyazıt Caddesi’nde asfaltta göçük oluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 00:38 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde göçük oluşması vatandaşları tedirgin etti.

Esenyurt’ta Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde göçük oluşması vatandaşları tedirgin etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler cadde üzerinde dubalarla önlem aldı.

Dün akşam saatlerinde Esenyurt Güzelyurt Mahallesi’ndeki Orhangazi Caddesi üzerinde ve bir binadaki çatlaklar nedeniyle mahallede bulunan birçok bina kontrol amaçlı boşaltılmış, ekipler ise binalarda ve zeminde kaymanın olup olmadığını belirlemek için çalışma başlatmıştı. Yapılan çalışmalar devam ederken, Orhangazi Caddesi yakınlarında bulunan Yıldırım Beyazıt Caddesi’nin bir noktasında asfalt üzerinde göçük oluştu. Cadde üzerindeki göçüğü gören vatandaşlar Orhangazi Caddesi’nde yaşanan olaydan dolayı tedirgin olarak durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemelerin ardından göçüğün bulunduğu noktada dubalar ve şeritlerle önlem aldı. Cadde üzerinde trafik bir şeritten sağlanırken, ekiplerin gündüz sabah erken saatlerinde çalışma yapacağı öğrenildi.

Asfaltta oluşan çökük için ekipleri aradıklarını söyleyen Meral Orhan, “Saat 17.00 sıralarında burada bir çökük olduğunu fark ettik ve polislere haber verdik. Polisler geldiler Esenyurt’taki yaşanan talihsiz olayla alakalı olup olmadığını merak ettik. Herhangi bir problem yok, ağır bir aracın geçmesi sonucu asfaltta çökük meydana geldi.” diye konuştu.

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