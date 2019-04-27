Esenyurt'ta yolda ve bir binada çatlaklar oluşması

İSTANBUL (AA) - Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "Vatandaşlarımız bugün akşama kadar evlerini kullanabilecekler. Bu arada belediye olarak bölgede incelemelerde bulunacağız." dedi. Bozkurt, dün ilçede yaşanan çatlaklar ve çökmeye ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde İstanbul Valisi ve Esenyurt Kaymakamı ile bir toplantı toplantı yaptıklarını ve ellerindeki verileri değerlendirdiklerini söyledi. Çok acil bir durum olmadığını ifade eden Bozkurt, şunları kaydetti: "Vatandaşlarımız bugün akşama kadar evlerini kullanabilecekler. Bu arada belediye olarak bölgede incelemelerde bulunacağız. Teknik ekiplerimiz şu anda o çalışmaları yapıyor. Bu çalışmalar sonucunda elde edilen sonuca göre, akşamleyin vatandaşlarımızı bilgilendireceğiz. Evlerini kullanıp kullanamayacaklarını onlara bildireceğiz. Dolayısıyla vatandaşlar şu an evlerine gidebiliyorlar. Daha sonraki süreçte derin incelemelerin yapılabilmesi için üniversitelerden heyetler geliyorlar ve onlarla beraber nihai olarak tamamen ne yapılması gerektiğine karar vereceğiz ve sonraki süreci ona göre belirleyeceğiz. Son durum budur." Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER 18 yıl sonra yeniden Denizli'de tiyatro coşkusu başladı BUEK Başkanı Enver Yücel Gaziantep’te velilerle buluştu

Gazetecilerin inşaat ve ruhsatla ilgili sorusu üzerine Bozkurt, "Bu bölgede ne oldu, tam olarak tespit edilmedi. Bir inşaata, 2017 yılında daha önceden bir ruhsat verilmiş. Bu firma yaklaşık 6 ay önce kazılarını yapmış o kazılardan sonra yine vatandaşlarla yaptığımız sohbetler neticesinde ufak ufak kaymalar olmuş. Dün saat 16.00 gibi bana haber verildi. Biz de geldik buraya, yaptığımız incelemeler sonucunda vatandaşların o gece evinde olmaması için uyarılarda bulunuldu. Belediyemiz bir bölümünü konuk etti, bir bölümü yakınlarına gitti." dedi. Kemal Deniz Bozkurt, bir gazetecinin "15 gün önceden çatlaklar olduğu ve bazı gazetecilerin bunu dile getirdiğini" anımsatması üzerine, şunları kaydetti: "Bana ulaşmış herhangi bir ihbar yok. 6-7 aydır geçmişten devam eden bir kayma varmış, ufak ufak. Binalarda çok yok ama daha ziyade zeminde. Zannediyorum kazılar yapılırken, kum zemindeki çekmelerden kaynaklanan bir sorundan bahsediyor ilgili arkadaşlar. Ama size net olarak şundan kaynaklanıyor diyebilmem için yeterince veri elimde yok. Teknik arkadaşlar çalışacaklar ve ona göre karar vereceğiz. Kesin bir şey var, 6-7 ay öncesine uzanan bir süreç bu."