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Esenyut’ta panik anları! Geri dönüşüm alanında yangın

22.04.2022 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenyurt’ta bulunan geri dönüşüm ve atık toplama alanında yangın çıktı. Çıkan yangında yükselen dumanlar sitelerin boynunu aştı. Yangına ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.

Esenyut’ta panik anları! Geri dönüşüm alanında yangın

Yangın, Esenyurt Yeşilkent Mahallesi 2011 Sokak’ta bulunan geri dönüşüm ve atık toplama alanında saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Yangını görenler itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

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DEPO ÇÖKTÜ

Çıkan yangında depo olarak kullanılan bir alan çöktü.

ÇARESİZCE İZLEDİLER

Çöken alanda kimsenin olmaması can kaybının ve yaralanmanın önüne geçti. Geri dönüşüm işinde çalışan işçiler ise yangını çaresizce izlediler.

Yangın çıkan alan ise kullanılmaz hale geldi.

(İHA)

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yangın Esenyurt
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