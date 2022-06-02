HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. “Eser miktarda glüten içerebilir” ibaresine dikkat!

“Eser miktarda glüten içerebilir” ibaresine dikkat!

02.06.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Buğday, arpa, çavdar gibi tahıllarda bulunan glüten isimli maddeye vücut bağışıklık sistemi tarafından verilen anormal yanıt sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Bu hastalık haricinde son yıllarda glütensiz beslenmeye olan ilgi de arttı. Bu ilgi sonucu glütensiz gıda arayanlar yeni alternatiflere yönelmeye başladı.

“Eser miktarda glüten içerebilir” ibaresine dikkat!

Glütensiz beslenme çölyak hastalarının yanı sıra bir yaşam tarzı olarak da çok geniş kesimler tarafından tercih edilmektedir. Yapılan çalışmalara göre glütensiz gıdalara olan ilgi her geçen gün büyüyor. Ürünlerin hızlı servis veren restoran menülerine giderek daha fazla dahil edilmesi, glütensiz unlu mamuller sektörünün daha geniş pazarlara yayılacağına işaret ediyor. Glütensiz bisküvi, kraker ve kurabiye gibi kuru ve hazır ürünlerin diğer ürünlere kıyasla daha hızlı tüketildiği dikkat çekiyor.

iStock-1360158622

GLÜTENSİZ ÜRÜNLERDE RİSKLERE DİKKAT

Söz konusunu tablonun Türkiye’de de benzer şekilde seyrettiğini belirten Özgür Erdoğan, “Glütensiz beslenmeyi gerektiren hastalıklar arasında Çölyak Hastalığı, İrritabl Bağırsak Sendromu, Buğday Alerjisi, Dermatitis Herpetiformis ve Çölyak olmayan Glüten Hassasiyeti bulunuyor. Dünya çapında glüten intoleransı ve çölyak hastalığının artan yaygınlığına ek olarak glütensiz beslenmeyi bir yaşam biçimi haline getirmiş bireylerin sayısı da glütensiz ürünlere talep yaratan önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Bu durum ürün çeşitliliğini artırırken birtakım riskleri de beraberinde getiriyor” dedi.

iStock-649878614

ÇAPRAZ BULAŞ RİSKİ İLK SIRADA

Çapraz bulaşın özellikle glütensiz beslenmesi gereken kişiler için hayati önem taşıdığını söyleyen Uzm. Dyt. İrem Erdem “Çapraz bulaş (kontaminasyon), besinlerin tarladan sofraya tüm aşamalarında herhangi bir üründen mikroorganizmaların bulaşması şeklinde tanımlanıyor. Çapraz bulaşma bir üründen besine mikroorganizma geçişi olabileceği gibi, besinden besine mikroorganizma veya alerjen bulaşması şeklinde de olabiliyor. Özellikle toplu beslenme hizmeti veren kafe, restoran veya yemekhaneler gibi yerlerde çapraz bulaşmayı önlemek adına herhangi bir yasal düzenleme bulunmuyor. Yetersiz sanitasyon işlemleri, paylaşılan ekipmanların aynı ürünlerde kullanılması, personel bilgisinin ve mutfak araç gereçlerinin yetersiz olması gibi durumlar çapraz bulaşmaya sebep olabiliyor. Ev dışında glütensiz diyet uygulamak isteyen bireyler genel olarak bu tip problemlerle karşı karşıya kalabiliyor” diye konuştu.

“ESER MİKTARDA GLÜTEN İÇEREBİLİR” İBARESİNE DİKKAT

Uzm. Dyt. İrem Erdem, paketli ürünlerde de riskin hemen hemen aynı olduğuna dikkat çekerek “Glüten içermeyen bir maddeden yapılmış olmasına rağmen, ürün glüten içeren gıda üretim bantlarıyla aynı ortamda üretildiğinde glütene maruz kalabiliyor. Bu nedenle bu tip ürünlerde içindekiler kısmında buğday, arpa ve çavdar yazmazken son kısmında ‘’eser miktarda glüten içerebilir’’ ibaresi yazılması önemli. Çapraz bulaşma riskini sıfıra indirmek ve bu maruzatı önlemek için ‘’glüten içermez’’ ibaresi olan ürünlerin farklı ortamlarda üretilmesi şart” uyarısında bulundu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vücutta kanser neden oluşur?Vücutta kanser neden oluşur?
İmamoğlu'ndan çok konuşulacak sözler! 'Ağlatacağız' İmamoğlu'ndan çok konuşulacak sözler! 'Ağlatacağız'
Erdoğan'ın sözleri sonrası bomba yorum: "Erken seçim kapıya dayandı"Erdoğan'ın sözleri sonrası bomba yorum: "Erken seçim kapıya dayandı"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emekli maaşı ve ikramiyeleri ne kadar artacak?

Emekli maaşı ve ikramiyeleri ne kadar artacak?

Benzin ve motorine bir zam daha! Araç sahiplerine kötü haber: Yüzde 200'ü geçti

Benzin ve motorine bir zam daha! Araç sahiplerine kötü haber: Yüzde 200'ü geçti

Önce Bebek şimdi Ümraniye! Metro durağı dibinde cinsel ilişki...

Önce Bebek şimdi Ümraniye! Metro durağı dibinde cinsel ilişki...

KONDA’nın o anketi gerçek mi? İşte detaylar...

KONDA’nın o anketi gerçek mi? İşte detaylar...

Otoyollarda hız sınırı yükseldi! Uygulama 1 Temmuz'da başlıyor

Otoyollarda hız sınırı yükseldi! Uygulama 1 Temmuz'da başlıyor

Değerini kamyon kamyon çalındıktan sonra anladı! Tarlasından çıkan serveti kaçırdı

Değerini kamyon kamyon çalındıktan sonra anladı! Tarlasından çıkan serveti kaçırdı

İlginizi Çekebilir

Aleyna Kalaycıoğlu itirafı! "Başım çok yandı"

Aleyna Kalaycıoğlu itirafı! "Başım çok yandı"

Canan Karatay, 'Pandemisi var, konuşulmuyor' diyerek uyardı!

Canan Karatay, 'Pandemisi var, konuşulmuyor' diyerek uyardı!

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Cinsiyet değiştirmişti! Kaslarını sergiledi

Cinsiyet değiştirmişti! Kaslarını sergiledi

Çıplak protestolarıyla tanınıyordu! Korkunç tehditler alıyor

Çıplak protestolarıyla tanınıyordu! Korkunç tehditler alıyor

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.