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Eşi benzeri görülmemiş olay! İntihar etmek isterken yoldan geçen çifte laf atıp özür diledi

25.06.2022 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da, ailevi nedenler nedeniyle bunalıma girdiği iddia edilen Yusuf Ç., AVM’nin içinden yan bölümdeki korkuluk demirlerine geçerek intihara kalkıştı. Korku dolu anların yaşandığı sıradan Yusuf Ç.'nin yoldan geçen bir çifte laf atması sonrasında tartışma yaşandı. Yusuf Ç., 'özür diledim' demesine rağmen yanında sevgilisi bulunan genç, 'laf atma o zaman' diyerek şahsa tepki gösterdi.

Eşi benzeri görülmemiş olay! İntihar etmek isterken yoldan geçen çifte laf atıp özür diledi

Antalya’da bir AVM’nin dış cephe korkuluk demirlerinde intihar girişiminde bulunan şahıs, yoldan geçen bir gence hakaret edince gergin anlar yaşandı. Şahıs 1 saatlik çalışmanın ardından polis ekiplerince ikna edilirken, meraklı kalabalık o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

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"LAF ATMA O ZAMAN"

Edinilen bilgiye göre olay, saat 15.45 sırasında Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi'ndeki Özdilek AVM’de meydana geldi. Ailevi nedenler nedeniyle bunalıma girdiği iddia edilen Yusuf Ç., AVM’nin içinden yan bölümdeki korkuluk demirlerine geçti. Şahsı demirlerde gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Tişörtünü çıkaran şahsın, demirler üzerinde bir ileri bir geri, yukarı aşağı inip çıkması korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Polis ekipleri şahsı ikna edemeyince olay yerine müzakereci çağrıldı. Meraklı vatandaşlar ise olayı cep telefonu kamerasıyla görüntüleme yarışı içine girdi. Polis ekipleri meraklı vatandaşları sık sık uyarmak zorunda kaldı. Polis ne yaptıysa kalabalık kısa süre sonra yeniden toplandı. Bu kez vatandaşlar yandaki park içinden izlemeye devam etti. Yusuf Ç.’nin yoldan geçen bir gence laf atması nedeniyle kısa süreli tartışma çıktı. Yusuf Ç., 'özür diledim' demesine rağmen yanında sevgilisi bulunan genç, 'laf atma o zaman' diyerek şahsa tepki gösterdi. Genç, sevgilisi tarafından güçlükle sakinleştirildi. Bir süre sonra sundurmanın üzerine geçen Yusuf Ç.’yi ikna etmek için müzakereci uzun uğraşlar verdi. Verilen kolayı içen ve yürürken zaman zaman düşme tehlikesi geçiren şahıs yürekleri ağza getirdi. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından ikna edilen şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İntihar antalya
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