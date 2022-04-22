HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eşi hapse girdikten sonra suç makinesine dönüştü! 'Hanımağa'nın evinden çıkanlar şoke etti

Eşi hapse girdikten sonra suç makinesine dönüştü! 'Hanımağa'nın evinden çıkanlar şoke etti

22.04.2022 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşi cezaevinde girdikten sonra suç makinesine dönüşen 'Hanımağa' lakaplı Pınar Dalkılıç, polisiz düzenlediği operasyonla yakalanmıştı. İstanbul Esenler'de uyuşturucu ve silah ticareti yapan 'Hanımağa'nın evinde bulunan cephanelik ise şoke etti. Silahların yanı sıra yüzlerce hap da ele geçirilirken, Dalkılıç tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eşi hapse girdikten sonra suç makinesine dönüştü! 'Hanımağa'nın evinden çıkanlar şoke etti

İstanbul Esenler'de, uyuşturucu ve silah ticareti yapan 'Hanımağa' tutuklanarak cezaevine gönderilirken, operasyonun görüntüleri de ortaya çıktı. Yapılan aramada uyuşturucu hapların yanı sıra çok sayıda silah ve kılıç da bulunurken, Pınar Dalkılıç'ın, eşi öldükten sonra adeta suç makinesine dönüştüğü öğrenildi.

İstanbul'da cinayetten cezaevine giren eşinin ardından Esenler'de uyuşturucu ve silah ticareti yaptığı iddia edilen Pınar Dalkılıç'ın evine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

EVİNDEN ÇIKANLAR ŞOKE ETTİ

13 suç kaydı bulunan 'Hanımağa' lakaplı Pınar Dalkılıç'ın evinde yüzlerce uyuşturucu hapın yanı sıra el bombası, Amerikan Ordusu'nun kullandığı piyade silahı M16 ve kılıç ele geçirildi. Esenler emniyetindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Pınar Dalkılıç çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

039hanimaga039nin-evinden-cephanelik-cikti_3564_dhaphoto2

'Hanımağa' terör estirdi! Evden M16 savaş tüfeği, el bombası çıktı! Kocası hapse girince...'Hanımağa' terör estirdi! Evden M16 savaş tüfeği, el bombası çıktı! Kocası hapse girince...

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Dalkılıç'ın evine yapılan polis operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde evde çok sayıda uyuşturucu hapın yanı sıra el bombası, M16 Amerikan savaş tüfeği ve kılıç bulunduğu görülüyor. (DHA)

039hanimaga039nin-evinden-cephanelik-cikti_3564_dhaphoto4

039hanimaga039nin-evinden-cephanelik-cikti_3564_dhaphoto3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
23 Nisan'da İstanbul'da hangi etkinlikler var?23 Nisan'da İstanbul'da hangi etkinlikler var?
Bursa ve Gaziosmanpaşa'daki saldırılarda kullanılanlar aynı...Bursa ve Gaziosmanpaşa'daki saldırılarda kullanılanlar aynı...
Şort ve kısa pantolon yasağı tepki çekmişti! Bakın neden yapmışŞort ve kısa pantolon yasağı tepki çekmişti! Bakın neden yapmış
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Memur, işçi ve emekli maaşlarına artış...

Memur, işçi ve emekli maaşlarına artış...

Suriyeli göçmenler cenaze hariç...

Suriyeli göçmenler cenaze hariç...

Gördüğünüz yerde toplayın: Cinsel gücü artırır...

Gördüğünüz yerde toplayın: Cinsel gücü artırır...

6'lı masada kriz sürüyor! Flaş iddia: 2 parti ayrılabilir

6'lı masada kriz sürüyor! Flaş iddia: 2 parti ayrılabilir

Yeni sezonda yayıncı kuruluş belli oldu! 70 milyon dolar...

Yeni sezonda yayıncı kuruluş belli oldu! 70 milyon dolar...

Son seçim anketinde dikkat çeken oy oranları!

Son seçim anketinde dikkat çeken oy oranları!

İlginizi Çekebilir

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Düğün menüsünde skandal! Uyuşturucu madde verilince...

Düğün menüsünde skandal! Uyuşturucu madde verilince...

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.