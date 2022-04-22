Eşi hapse girdikten sonra suç makinesine dönüştü! 'Hanımağa'nın evinden çıkanlar şoke etti

İstanbul Esenler'de, uyuşturucu ve silah ticareti yapan 'Hanımağa' tutuklanarak cezaevine gönderilirken, operasyonun görüntüleri de ortaya çıktı. Yapılan aramada uyuşturucu hapların yanı sıra çok sayıda silah ve kılıç da bulunurken, Pınar Dalkılıç'ın, eşi öldükten sonra adeta suç makinesine dönüştüğü öğrenildi.

İstanbul'da cinayetten cezaevine giren eşinin ardından Esenler'de uyuşturucu ve silah ticareti yaptığı iddia edilen Pınar Dalkılıç'ın evine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

EVİNDEN ÇIKANLAR ŞOKE ETTİ

13 suç kaydı bulunan 'Hanımağa' lakaplı Pınar Dalkılıç'ın evinde yüzlerce uyuşturucu hapın yanı sıra el bombası, Amerikan Ordusu'nun kullandığı piyade silahı M16 ve kılıç ele geçirildi. Esenler emniyetindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Pınar Dalkılıç çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Dalkılıç'ın evine yapılan polis operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde evde çok sayıda uyuşturucu hapın yanı sıra el bombası, M16 Amerikan savaş tüfeği ve kılıç bulunduğu görülüyor. (DHA)



