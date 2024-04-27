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    4. Eşi işe girince o devraldı! 17 yıldır yapıyor... 'Eşim emekli oldu ama düşük maaş alıyor, ben ekmeğimizi kazanıyorum'

    Eşi işe girince o devraldı! 17 yıldır yapıyor... 'Eşim emekli oldu ama düşük maaş alıyor, ben ekmeğimizi kazanıyorum'

    27.04.2024 09:53
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    Konya’da eşi işe girince simit tezgahının başına geçen ve müşterilerinin ’Simitçi Teyzesi’ olan Elife Öztürk, 17 yıldır her gün sabah erken saatlerde tezgahında simit satarak evinin geçimine katkı sağlıyor. Öztürk "Eşim emekli oldu ama düşük maaştan alıyor. Ben ömrüm yettiğince ekmeğimizi nasıl olsa kazanıyorum" dedi.

    Konya’da 17 yıldır açtığı simit tezgahıyla evinin geçimine katkı sağlayan Elife Öztürk, yıllardır müşterilerini güler yüzüyle karşılıyor. Üç çocuk annesi 63 yaşındaki Elife Öztürk, daha önce simit tezgahında satış yapan eşinin işe başlaması nedeniyle Beşyol Kavşağında bulunan simit tezgahını 17 yıl önce devraldı. İşini, soğuk sıcak demeden bir gün bile aksatmayan Öztürk, eşinin şeker, yüksek tansiyon ve kalp hastalığı olduğunu, kendisinin de romatizma rahatsızlığının bulunduğunu söyledi.

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    PARASI OLMAYAN ÇOCUKLARDAN ÜCRET ALMIYOR

    Elife Öztürk, her gün sabahın erken saatlerinde tezgahında simit satarak evinin geçimine katkı sağlarken, müşterilerinin ’Simitçi Teyzesi’ oldu. Parası olmayan çocuklardan da okula aç gitmesinler diye ücret almayan Elife Öztürk, 17 senedir bu tezgahta simit sattığını söyledi.

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    “17 SENEDİR BU TEZGAHTA SİMİT SATIYORUM”

    Yıllardır simitçilik yapan 3 çocuk annesi Elife Öztürk, Konya’ya 1998 yılında Kadınhanı ilçesinden geldiklerini anlatarak, “Eşim burada tezgahta çalışıyordu. Güvenlik sertifikası alınca, orası bizim ekmek teknemiz ben çalıştırayım, hiç olmazsa sen yine işsiz kalırsan tezgahın başına geçersin dedim. 17 senedir bu tezgahta kış ayında da yaz ayında da simit satıyorum” dedi.

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    "TEK İSTEĞİM TEZGAHIMIN ETRAFINI SOĞUKTAN KORUNACAK ŞEKİLDE YAPTIRMAK”

    İşini severek yaptığını, kış aylarında biraz zorlandığını anlatan Elife Öztürk, “Çalışıyorum ama kışın az zorlanıyorum. Soğuk gerçekten zor oluyor. Ayaklarım üşüyor, romatizma oldu. Yaş ilerledi, yaş ilerleyince kolay değil soğukta çalışmak ama yapacak bir şey yok. Eşim emekli oldu ama düşük maaştan alıyor. Ben ömrüm yettiğince ekmeğimizi nasıl olsa kazanıyorum. Tek isteğim tezgahımın etrafının soğuktan korunacak şekilde yaptırılması” şeklinde konuştu.

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    Simitçi Elife Öztürk’ün müşterileri ise kendisinden memnun olduklarını ifade etti. (İHA)

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    94196378-a441-4a90-98b8-48264c9cc716Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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    Konya simit Kalp‎ ilik ayaklar
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