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  4. Eşi samanlığa girdiğinde cansız bedeniyle karşılaştı! Aydın'da sır ölüm

Eşi samanlığa girdiğinde cansız bedeniyle karşılaştı! Aydın'da sır ölüm

22.12.2021 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Karacasu ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki Murat K., hayvanlara yem vermek için samanlığa giren eşi tarafından yerde hareketsiz halde bulundu. Murat K.'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Eşi samanlığa girdiğinde cansız bedeniyle karşılaştı! Aydın'da sır ölüm

Olay, Karacasu ilçesi Ataköy Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, hayvanlarını yemlemek için samanlığa giren evin hanımı, eşini yerde hareketsiz vaziyette buldu. Durumun 112 ekiplerine bildirilmesi üzerine bölgeye hemen ambulans sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Bunun üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri tarafından evde olay yeri incelemesi yapıldı.

DARP VE CEBİR İZİNE RASTLANILMADI

Vücudunda darp ve cebir izine rastlanmayan Murat K.’nın cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için otopsiye alındı.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. (İHA)


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Anahtar Kelimeler:
Aydın
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