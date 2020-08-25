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  4. Eşi tüfekle kovalamıştı! Genç kadın dehşet anlarını böyle anlattı

Eşi tüfekle kovalamıştı! Genç kadın dehşet anlarını böyle anlattı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2020 15:24 | Son Güncelleme

Ankara'da, kocasının elinde tüfekle sokak ortasında kovaladığı kadın, yaşadığı dehşet dolu anları anlattı. Oto yıkamacı Mesut Ünsal'ın kurtardığı S.Ç. (20), "Aklıma kadın cinayetleri geldi. Benim sonumun da öyle olacağımı düşündüm" dedi.

Eşi tüfekle kovalamıştı! Genç kadın dehşet anlarını böyle anlattı

Diyarbakır'da yaşayan S.Ç., 2 yıllık eşi Ozan Ç.'den (28) şiddet gördüğü gerekçesiyle evi terk edip, Ankara'daki babasının evine dönerek, boşanma davası açtı. Ozan Ç., önceki gün akşam saatlerinde görüşme talebini geri çeviren eşi S.Ç.'nin, Keçiören ilçesinde sokakta karşısına çıktı. Elinde kılıfından çıkarmadığı tüfek bulunan Ozan Ç., tartıştığı eşini saçından tutup, sürükleyerek, tüfekle vurmakla tehdit etti. Durumu fark eden cadde üzerindeki oto yıkama dükkanı sahibi Mesut Ünsal, araya girip, Ozan Ç.'ye müdahale etti. Ünsal, kadını kurtarıp, içeri gönderirken, tüfekle peşinden girmek isteyen kocasına ise engel oldu. Ünsal ve yanındaki çalışanlar, içeri girmek isteyen Ozan Ç.'yi bölgeden uzaklaştırdı. Polis, kaçan Ozan Ç.'yi arama çalışmalarını sürdürüyor.

'SENİ DE AİLENİ DE TÜFEKLE ÖLDÜRÜRÜM' DEMİŞ

S.Ç., yaşadıklarını DHA ekibine anlattı. S.Ç., evli olduğu 2 yıl boyunca şiddet gördüğünü, tehdit ve hakaretlere maruz kaldığını, bu yüzden bir süre önce evi terk ederek, ailesinin yanına geldiğini söyledi. Olay günü yürüyüş yaparken, takip edildiğini anlayıp, geri döndüğünde boşanmak üzere olduğu eşini gördüğünü anlatan S.Ç., "Benimle konuşmak istediğini söyledi. 'Ben konuşmak istemiyorum' dedim. Daha sonra beni zorladı, 'Eğer benimle konuşmazsan seni de aileni de bu tüfekle öldürürüm' dedi. Ben de kabul ettim. Daha sonra eve gitmek için birlikte yolun karşısına geçtik. Ben de bağırarak oto yıkamacıya sığındım. Beni çekiştirdi; ama ben de kendimi zorla içeri attım. Eşim de 'Bu yanınıza kalmayacak' diye tehdit etti. Ondan sonra olay yerini terk etti ve polisler geldi. Eğer öyle bir kalkışmada bulunmasaydım şu an belki de kötü bir durum olmuştu" diye konuştu.

'BENİM SONUMUN DA AYNI OLACAĞINI DÜŞÜNDÜM'

Olay günü çok korktuğunu belirten S.Ç. "Aklıma hep kadın cinayetleri geldi. Benim sonumun da öyle olacağını düşündüm. Çok kötü şeyler düşündüm, sonumun öyle olmasını istemedim" dedi.

Eşinin henüz yakalanmadığını dile getiren S.Ç. "Şu an elinde tüfekle etrafta geziyor, hala bulunamadı. Bir an önce bulunmasını, tutuklanmasını istiyorum çünkü ailem ve ben tehdit altındayız. Şu an hiçbirimiz dışarı çıkamıyoruz. Bir an önce yakalanmasını istiyorum. Bir şey olacak, diye çok korkuyorum" diye konuştu.

Öte yandan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan görevlilerin S.Ç. ile görüşüp, destek sağladığı ve evinin önünde polis görevlendirildiği belirtildi.

DHA

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