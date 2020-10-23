HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Eşi ve çocukları tarafından terk edilen adamın dramı yürek burktu

Eşi ve çocukları tarafından terk edilen adamın dramı yürek burktu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2020 23:58 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşayan Lütfü Yalçın, kaza geçirip sakat kalan oğlunu istemeyen ikinci eşinden ayrıldı. Oğlu ise sigortadan para alıp babasını ortada bıraktı.

Eşi ve çocukları tarafından terk edilen adamın dramı yürek burktu

İlçenin Şair İbrahim Rafet Mahallesinde daha önce ailesiyle birlikte yaşayan 3 çocuk babası Lütfü Yalçın, 6 yıl önce eşi ve çocukları tarafından terk edildi. Hafif zihinsel engelli olan Yalçın, babasına ait penceresi dahi olmayan harabe evde yaşam mücadelesi veriyor.

Uzun yıllar önce vefat eden babasından kendisiyle beraber 3 kardeşine miras olarak kalan evde, ailesiyle birlikte mutlu bir yaşam sürdüren Lütfü Yalçın’ın hayatı eşi ve çocuğunun kaza geçirmesi sonucu değişti. Kaza sonucu eşi ölen ve yaralanan oğlu da engelli kalan talihsiz adam, hayatını devam ettirmek amacıyla yeniden evlendi.

İlk aylarda sıkıntısız bir evlilik yaşayan Yalçın, bir süre sonra ikinci eşinin engelli oğlunu istememesi üzerine, çift arasında tartışmalar yaşanmaya başlandı. Tartışmalar sonucunda Lütfü Yalçın’ın eşi, iki çocuğunu yanına alarak evi terk etti.

AW147893_02

SİGORTADAN PRİM ALAN ENGELLİ OĞLU DA PARAYI ALARAK EVİ TERK ETTİ

Eşinin evi terk etmesi sonucu psikolojisi bozulan ve çalışamaz hale gelen Yalçın, bir süre sonra kaza geçirdiği için sigortadan yüklü bir para alan oğlu da terk etti. Tamamen yalnız kalan ve komşularının destekleriyle hayatta kalan Lütfü Yalçın, zamanla yıkılan ve harabeye dönen evde yaşam mücadelesi veriyor.

AW147893_04

Talihsiz adamın hayatını sürdürebilmesi için bir göz oda ve lavabonun yeterli olduğunu söyleyen Mahalle Muhtarı Cuma Kaldan, “Kendisine bir oda yapmak için çok uğraştım ama kendi imkanlarımla bunu başaramadım. hayırsever vatandaşlar destek verirse, burada kendisine bir oda yaparsak, Lütfü kardeşimiz az da olsa rahata kavuşacak” dedi.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Kahreden olay! Süt sağarken feci şekilde can verdiKahreden olay! Süt sağarken feci şekilde can verdi
Yeni rezervin bulunduğu Filyos Limanı nerede? Yeni rezervin bulunduğu Filyos Limanı nerede?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Saçlarını 3'e vurdu! Son hali olay oldu
Saçlarını 3'e vurdu! Son hali olay oldu
Borç yapılandırmanın ayrıntıları belli oldu
Borç yapılandırmanın ayrıntıları belli oldu
İşte Türkiye'nin 23 Ekim koronavirüs tablosu
İşte Türkiye'nin 23 Ekim koronavirüs tablosu
MEB'den flaş karar! O okullar 26 Ekim'den itibaren 5 gün yüz yüze eğitim yapacak
MEB'den flaş karar! O okullar 26 Ekim'den itibaren 5 gün yüz yüze eğitim yapacak
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Alkışlanacak hareket! Minibüs şoförü yaşlı çift için bakın ne yaptı
Alkışlanacak hareket! Minibüs şoförü yaşlı çift için bakın ne yaptı
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Hortum felaketinde kayboldu! 632 gündür izine ulaşılamıyor
Hortum felaketinde kayboldu! 632 gündür izine ulaşılamıyor
1 yıldır aranıyordu! Ormanlık alanda böyle yakalandı
1 yıldır aranıyordu! Ormanlık alanda böyle yakalandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kahreden olay! Süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın öldü
Kahreden olay! Süt sağarken feci şekilde can verdi
Başına ütüyle vurup, yastıkla boğmuştu! Cezası belli oldu
Başına ütüyle vurup, yastıkla boğmuştu! Cezası belli oldu
Genç adamın zor anları! Kızların kavgasını ayırmak isteyince arada kaldı
Genç adamın zor anları! Kızları ayırmak isteyince arada kaldı
Evkur iletişim bilgileri, müşteri hizmetleri, çağrı merkezi
Evkur iletişim bilgileri, müşteri hizmetleri, çağrı merkezi
DHL iletişim numarası, şikayet hattı, müşteri hizmetleri
DHL iletişim numarası, şikayet hattı, müşteri hizmetleri
Arçelik müşteri hizmetleri numarası, servis ve mağaza iletişim bilgileri
Arçelik müşteri hizmetlerine nasıl erişilir?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.