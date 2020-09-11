HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Eşi 'yapamazsın' dedi, o şampiyon oldu!

Eşi 'yapamazsın' dedi, o şampiyon oldu!

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2020 10:29 | Son Güncelleme

Amasya'da televizyonda maratoncularda görerek özendiği, eşinin 'sen yapamazsın' dediği koşuya gönül veren 67 yaşındaki emekli memur Dursun Özmen, spor yapmayı hiç bilmediği halde tutkuyla başladığı koşu sonrası Balkan şampiyonluğu bile elde ettiğini söyledi.

Eşi 'yapamazsın' dedi, o şampiyon oldu!

Amasya’nın Suluova ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki memur emeklisi Dursun Özmen, "Televizyonda maratoncuları gördüm, eşim 'sen yapamazsın' dedi, o günden sonra hırs yaptım 20 yıldır her gün ortalama 20 kilometre koşuyorum" dedi.
Evde çocukları ile birlikte televizyon izledikleri esnada Avrasya Maratonu koşularına rastladığını ve eşine 'ben de koşarım' dediğini aktaran Özmen, "45 ya da 48 yaşlarında idim, spor nedir bilmezdim. Köy yerinde çobanlık yapardım. Bir gün televizyonda Avrasya Maratonu'nu izlerken eşime 'ben de koşarım' dedim, bana 'sen bu kiloyla nasıl koşacaksın, yapamazsın' dedi. Ona inat koşuya başladım ve 20 yıldır koşuyorum. Aldığım başarıları, madalyaları eşime veriyorum. Bir sporcunun en büyük destekçisi ailesidir. Eşime inat başladım, o 'koşamazsın' dedikçe ben madalya kazandım, dereceye girdim. Ona çok teşekkür ediyorum. O benim en büyük destekçim" ifadelerini kullandı.

BALKAN ŞAMPİYONLUĞU VAR

Gençlerin daha çok bilgisayar ve cep telefonları ile zaman geçirdiklerini ifade eden Özmen, "Balkan şampiyonluğum var, Türkiye’de birçok yarışta derece yaptım. Üzülüyorum ki yarışlara katılmak için Suluova’da sponsor bulamıyorum. Elime geçen madalyaların büyük bir çoğunluğunu da heveslensinler, sporu sevsinler, özellikle bu sporu yapsınlar diye gençlere hediye ettim. Gençleri bu konuda eksik görüyorum" şeklinde konuştu.

AW111731_02

AMAÇ SAĞLIK

"Beni koşarken görenler amacın var mı diye soruyorlar" diyen Özmen, "Amacım sıhhattir. Bana maddiyat değil sıhhat lazım. Ben sıhhatimi bundan kazanıyorum. Bu yaştan sonra koşulur mu diyorlar, ne yapayım kahve köşelerine mi gideyim diyorum. Koşu benim için aşktır, sevgidir. İnanın ki herkesin koşmasını ve bunu uygulamasını istiyorum" diye konuştu.

AW111731_03

Özellikle gençlere 67 yaşındaki Dursun Özmen’i örnek gösterdiklerini söyleyen Güreş Antrenörü Yasin Şahin, "Güreş antrenörüyüm, yıllardır güreş yapıyoruz ve güreşlerde koşu bizim için çok önemli. 20 sene önce Dursun ağabeyimiz ile tanıştık. Dursun ağabeyimiz bize koşmanın nefes almanın sağlıklı sporun nasıl olduğunu gösterdi. Onunla koşuya çıkıyoruz. Onun hızına biz ondan genç olmamıza rağmen yetişemiyoruz" açıklamasında bulundu.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hemşirenin yardım çığlıklarına koştu! Sonrası dehşet... Hemşirenin yardım çığlıklarına koştu! Sonrası dehşet...
Türkiye'de üçüncü! Artık kırmızı beyazTürkiye'de üçüncü! Artık kırmızı beyaz
AUZEF yeni kayıt nasıl yapılır?AUZEF yeni kayıt nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Macron'dan flaş Türkiye açıklaması
Macron'dan flaş Türkiye açıklaması
MasterChef'te gözyaşlarına boğuldu! Yarışmaya devam edemedi
MasterChef'te gözyaşlarına boğuldu! Yarışmaya devam edemedi
Otelde kalan genç kız uyandığında şoke oldu! Hiç tanımadığı bir adam...
Otelde kalan genç kız uyandığında şoke oldu! Hiç tanımadığı bir adam...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı sözler: Biz size büyük geliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı sözler: Biz size büyük geliriz
Boşanmak üzereydi! Bir şok daha
Boşanmak üzereydi! Bir şok daha
Bakan Koca'ya AK Partili vekilin oğluna yaptığı düğün soruldu! İşte yanıtı
Bakan Koca'ya AK Partili vekilin oğluna yaptığı düğün soruldu! İşte yanıtı
İlginizi Çekebilir
Kıskançlıktan hamile arkadaşının karnını deşti!
Kıskançlıktan hamile arkadaşının karnını deşti!
Son hali şaşırttı: Çağatay Ulusoy kağıt topluyor!
Son hali şaşırttı: Çağatay Ulusoy kağıt topluyor!
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Yeni Düğün Genelgesi ile düğünler nasıl olacak?
Yeni Düğün Genelgesi ile düğünler nasıl olacak?
Doktor-hemşire kavgası hastanede bitti
Doktor-hemşire kavgası hastanede bitti
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Selim Ahmet Kemaloğlu tarafından öldürülen Zeynep Şenpınar parka kaçıp kurtulmak istemiş
Acımasızca katledilmişti! Kan donduran cinayette yeni gelişme
Türk sondaj gemisi Kanuni artık kırmızı-beyaz!
Türkiye'de üçüncü! Artık kırmızı beyaz
Ataşehir'de bir kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Feci şekilde can vermişti! Kaza anının görüntüleri ortaya çıktı
Meriç Nehri martıların evi oldu
Nehrin ortasında oluştu! Gören hayran kalıyor
Kadıköy'de ayakta 1 yolcu alan minibüs şoförüne ceza
Ayakta 1 yolcu alan minibüs şoförü cezadan kaçamadı
3,9 milyon TL'lik vurgun son anda önlendi!
3,9 milyon TL'lik vurgun son anda önlendi!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.