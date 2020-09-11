Eşi 'yapamazsın' dedi, o şampiyon oldu!

Amasya’nın Suluova ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki memur emeklisi Dursun Özmen, "Televizyonda maratoncuları gördüm, eşim 'sen yapamazsın' dedi, o günden sonra hırs yaptım 20 yıldır her gün ortalama 20 kilometre koşuyorum" dedi.

Evde çocukları ile birlikte televizyon izledikleri esnada Avrasya Maratonu koşularına rastladığını ve eşine 'ben de koşarım' dediğini aktaran Özmen, "45 ya da 48 yaşlarında idim, spor nedir bilmezdim. Köy yerinde çobanlık yapardım. Bir gün televizyonda Avrasya Maratonu'nu izlerken eşime 'ben de koşarım' dedim, bana 'sen bu kiloyla nasıl koşacaksın, yapamazsın' dedi. Ona inat koşuya başladım ve 20 yıldır koşuyorum. Aldığım başarıları, madalyaları eşime veriyorum. Bir sporcunun en büyük destekçisi ailesidir. Eşime inat başladım, o 'koşamazsın' dedikçe ben madalya kazandım, dereceye girdim. Ona çok teşekkür ediyorum. O benim en büyük destekçim" ifadelerini kullandı.

BALKAN ŞAMPİYONLUĞU VAR

Gençlerin daha çok bilgisayar ve cep telefonları ile zaman geçirdiklerini ifade eden Özmen, "Balkan şampiyonluğum var, Türkiye’de birçok yarışta derece yaptım. Üzülüyorum ki yarışlara katılmak için Suluova’da sponsor bulamıyorum. Elime geçen madalyaların büyük bir çoğunluğunu da heveslensinler, sporu sevsinler, özellikle bu sporu yapsınlar diye gençlere hediye ettim. Gençleri bu konuda eksik görüyorum" şeklinde konuştu.