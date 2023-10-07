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    4. "Eşin gibi giyin gel" konsepti sosyal medyada akım olma yolunda! Eşlerin birbirlerinin tarzını yansıttığı kombinler çok konuşuldu

    "Eşin gibi giyin gel" konsepti sosyal medyada akım olma yolunda! Eşlerin birbirlerinin tarzını yansıttığı kombinler çok konuşuldu

    07.10.2023 15:45 | Son Güncelleme:
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    "Eşin gibi giyin gel" konseptli bir partiye ait görüntüler sosyal medyada gündem yarattı. Eşlerinin birbirlerini kıyafet konusunda taklit ettikleri video sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Kullanıcıları gülümseten paylaşım kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı.

    Sosyal medyada eşleri gibi giyinerek bir ev partisine katılan çiftlerin görüntüleri kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekti. Eşlerin birbirlerini saç stilinden kıyafet seçimine kadar birebir canlandırdıkları "Eşin gibi giyin gel" konsepti sosyal medyanın ilgisini çekti. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü konspeti eğlenceli bulduklarını ve mutlaka denemek istediklerini dile getirdi.

    BÖYLE EV PARTİSİ GÖRÜLMEDİ

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    Sosyal medyada viral olan görüntülerde eşini taklit ederek kapıyı açan ev sahibi her çifti gördüğünde şaşkına döndü. Her çiftin eve giriş anından sonra beraber poz vermeyi ihmal etmedikleri konsept kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının beğenisini topladı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya

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