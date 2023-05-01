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Eşinden boşanmak için dava açtı, karşı hamleyle şoke oldu! Yasak aşk iddiası, görümcesini suçladı

01.05.2023 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yaşayan Büşra S., eşinin kendisiyle ilgilenmediğini ve evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını iddia ederek boşanma davası açtı. 500 bin TL tazminat ve nafaka talep eden kadın, eşinin mahkemeye sunduğu dilekçeyle şoke oldu. Mehmet S., eşinin kendini aldattığını ileri sürerek 600 bin TL maddi, 600 bin TL de manevi tazminat ödemesini talep etti. Kadın ise eşinin bu bilgilere polis olan görümcesi sonucu ulaştığını belirterek soruşturma başlatıldı.

Eşinden boşanmak için dava açtı, karşı hamleyle şoke oldu! Yasak aşk iddiası, görümcesini suçladı

İstanbul'da bir boşanma davasında ilginç detaylar ortaya çıktı. Büşra S. eşine boşanma davası açıp 500 bin TL tazminat ve nafaka talep etti. Mehmet S. ise eşinin evliyken kendisini aldattığını ifade ederek 600 bin TL, maddi 600 bin TL de manevi tazminat ödemesini talep etti. Şoke olan kadın, eşinin bu bilgiyi polis olan görümcesi sayesinde ulaştığını belirterek şikayetçi oldu. Söz konusu olay sonrası polis olan görümceyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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BOŞANMA DAVASI AÇIP 500 BİN TL TAZMİNAT TALEP ETTİ

2020'de evlenen Büşra-Mehmet S. çifti, bir süre sonra şiddetli geçimsizlik yaşamaya başladı. Büşra S. (30), boşanmak için İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Büşra S., boşanma dilekçesinde eşinin kendisiyle ilgilenmediğini ve evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını iddia ederek 500 bin TL tazminat ve nafaka talep etti.

YASAK AŞK İDDİASI! LÜKS OTELE TATİLE GİTTİLER

Mehmet S., eşinin iddiaları sonrası mahkemeye ilginç bir dilekçe sundu. Eşinin temmuz ayında davayı açıktan hemen sonra A.H. isimli bir erkekle Bodrum'da lüks bir otelde 8 gecelik bir tatil yaptığını ve kusurlu olan eşinin iddialarının asılsız olduğunu ileri sürdü. Mehmet S., henüz evlilik birliği içerisinde olduğu için zina suçunun işlendiğini bu nedenle 600 bin TL maddi 600 bin TL de manevi tazminat ödemesini talep etti.

GÖRÜMCESİNİ SUÇLADI

Sabah'ın haberine göre dilekçe sonrası büyük bir şok yaşayan Büşra S., eşinin bu bilgiye polis olan ablası aracılığıyla ulaştığını, özel hayatının ihlal edildiğini ileri sürerek eşi ve ablasından şikâyetçi oldu. Görümcesinin mesleğinin kendisine sağladığı kolaylıktan faydalanarak suç işlediğini ileri süren Büşra'nın ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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boşanma Aldatma

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