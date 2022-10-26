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Eşine 8 kurşun sıkıp sakat kalmasına neden olmuştu! Sanığa 14 yıl hapis

26.10.2022 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de 2020 yılında meydana gelen cinayette eşini bacaklarından 8 kurşunla vurarak, sakat kalmasına neden olan tutuklu sanık Şerif Aksoy'a (32) 3 ayrı suçtan 14 yıl hapis cezası verildi. Bu arada saldırı anı da kameraya yansıdı. Görüntülerde, Şerif Aksoy'un otomobille Demir'in önünü kesip düşürdüğü, tabanca ile defalarca ateş ettiği, ardından aracına binip uzaklaştığı yer aldı.

Eşine 8 kurşun sıkıp sakat kalmasına neden olmuştu! Sanığa 14 yıl hapis

Olay, 29 Aralık 2020'de Mersin'in Akdeniz ilçesi Camiişerif Mahallesi'nde meydana geldi. İşe giden 2 çocuk annesi Derya Demir, boşanma davası açıp ayrı yaşadığı Şerif Aksoy'un silahlı saldırısına uğradı. Sağ ve sol bacağına 8 kurşun isabet eden Demir, Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 gün yoğun bakımda kalan Demir, tedavisinin ardından taburcu oldu. Kaçtığı Adana'da yakalanan Şerif Aksoy, tutuklanıp, cezaevine kondu.

SALDIRI KAMERADA

Bu arada saldırı anı, kameraya yansıdı. Görüntülerde, Şerif Aksoy'un otomobille Demir'in önünü kesip düşürdüğü, tabanca ile defalarca ateş ettiği, ardından aracına binip uzaklaştığı yer aldı.

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4 KEZ AMELİYAT OLDU

Çift bu süreçte boşanırken, Şerif Aksoy hakkında dava açıldı. Önceki duruşmada sanık Aksoy hakkında mütalaa verildi. Hakkında 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından dava açılan Aksoy'un 'kasten yaralama' suçundan cezalandırılması talep edildi.

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CEZADA İNDİRİM UYGULANMADI

Davanın son duruşmasında karar çıktı. Sanık Aksoy'a 'eşe karşı silahla kasten yaralama' suçundan 8 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 5 yıl, 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ise 1 yıl hapis cezası olmak üzere toplam 14 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, cezada indirim uygulamadı.

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(DHA)

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