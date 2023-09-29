Eşine az rastlanır bir yaşam! İhtiyaçlarını bakın nasıl karşılıyorlar: “Güncel fiyatlardan haberimiz yok”

Odunpazarı ilçesine bağlı Yenisofca köyünde ikamet eden Rıza ve Satı Demiralay çifti, insanlardan uzak bir bölgede kurdukları bahçede yaşıyor. Yaz kış demeden elektriğin ve suyun olmadığı tek odalı konteynerde hayatını geçiren çift, buzdolapları çalışmadığı için günlük olarak kendi ürettikleri yiyecekleri tüketiyor.

Ürettikleri ürünlerle ticaret yapmayan ve maddi gelir sağlamayan çift, dışarıdan alınması gereken zorunlu ihtiyaçlarını ise takas yaparak karşılıyor. Bu nedenle piyasadaki güncel fiyatlardan da haberlerinin olmadığını aktaran çift, doğayla iç içe olmanın kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

“ZORUNLU İHTİYAÇLARIMIZI TAKASLA GETİRTİYORUZ”

Rıza Demiralay, yaşantılarının tamamen doğal bir şekilde üretim yaptıkları bahçede geçtiğini ifade etti. Yaşadıkları yerde elektrik ve su olmadığını anlatan Demiralay, “Bir tane 100 vatlık enerji panelimiz var, onunla telefon şarjı ve aydınlatmayı sağlıyoruz. Elektrik olmadığından dolayı buzdolabı çalışmıyor, makinesi de yok. Bulaşığımızı ve çamaşırlarımızı tulumbada yıkıyoruz. Yiyecek içecek ihtiyacını buzdolabı çalışmadığı için günlük meyve ve sebze tüketerek karşılıyoruz. Zaten kendi bahçemiz olduğu için kışlık yiyecekler de hazırlıyoruz. Bir sıkıntı olmuyor. Genelde zorunlu ihtiyaçlarımızı takasla getirtiyoruz. Şehirden uzak, doğayla iç içe mutluyuz ve huzurluyuz. Hiçbir sıkıntı da duymuyoruz. Bu yaşam bazılarına zor gelebilir ama inanın çok keyifli” dedi.

“GÜNCEL FİYATLARDAN HABERİMİZ YOK”

Rıza Demiralay’ın eşi Satı Demiralay ise, “Sabahleyin kalktığımızda eşim çayı demliyor, kahvaltı hazırlıyor. Dışarıdaki kuzineyi yakıyor. Kahvaltımızı yaptıktan sonra bahçeye geçiyoruz. Toplanacakları topluyoruz, sulanacakları suluyoruz, kurutulacakları kurutuyoruz. Fasulye, patlıcan ve biber kurutuyoruz. Çamaşırı kendi elimizde yıkıyoruz. Ben yıkıyorum, eşim duruluyor. Bulaşığı da aynı şekilde yapıyoruz. Burada düğme ile bir şey yok. Yani sadece bahçe doğal değil, biz kendimiz de doğalız. Her şeyi elimizle, gücümüzle yapıyoruz. Her şeyi paylaşıyoruz. Biz geçimimizi takaslarla sağlıyoruz. O yüzden de güncel fiyatlardan haberimiz yok. Burada yaşadığın zaman dışarıdan bir şey almana gerek kalmıyor, çünkü kendi ürettiğin doğal sebzeler ve meyveler var. O yüzden eşimle birlikte onları tüketiyoruz” şeklinde konuştu.

(İHA)

