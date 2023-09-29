HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Eşine az rastlanır bir yaşam! İhtiyaçlarını bakın nasıl karşılıyorlar: “Güncel fiyatlardan haberimiz yok”

Eşine az rastlanır bir yaşam! İhtiyaçlarını bakın nasıl karşılıyorlar: “Güncel fiyatlardan haberimiz yok”

29.09.2023 16:22 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de meyve ve sebze üretimi yapan Rıza ve Satı Demiralay çifti, ellerindeki ürünleri satmak yerine takas yaparak ihtiyaçlarını karşılıyor. Satı Demiralay, "Biz geçimimizi takaslarla sağlıyoruz. O yüzden de güncel fiyatlardan haberimiz yok. Burada yaşadığın zaman dışarıdan bir şey almana gerek kalmıyor, çünkü kendi ürettiğin doğal sebzeler ve meyveler var" diye konuştu.

Eşine az rastlanır bir yaşam! İhtiyaçlarını bakın nasıl karşılıyorlar: “Güncel fiyatlardan haberimiz yok”

Odunpazarı ilçesine bağlı Yenisofca köyünde ikamet eden Rıza ve Satı Demiralay çifti, insanlardan uzak bir bölgede kurdukları bahçede yaşıyor. Yaz kış demeden elektriğin ve suyun olmadığı tek odalı konteynerde hayatını geçiren çift, buzdolapları çalışmadığı için günlük olarak kendi ürettikleri yiyecekleri tüketiyor.

AW041443_01

Ürettikleri ürünlerle ticaret yapmayan ve maddi gelir sağlamayan çift, dışarıdan alınması gereken zorunlu ihtiyaçlarını ise takas yaparak karşılıyor. Bu nedenle piyasadaki güncel fiyatlardan da haberlerinin olmadığını aktaran çift, doğayla iç içe olmanın kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

AW041443_03

“ZORUNLU İHTİYAÇLARIMIZI TAKASLA GETİRTİYORUZ”

Rıza Demiralay, yaşantılarının tamamen doğal bir şekilde üretim yaptıkları bahçede geçtiğini ifade etti. Yaşadıkları yerde elektrik ve su olmadığını anlatan Demiralay, “Bir tane 100 vatlık enerji panelimiz var, onunla telefon şarjı ve aydınlatmayı sağlıyoruz. Elektrik olmadığından dolayı buzdolabı çalışmıyor, makinesi de yok. Bulaşığımızı ve çamaşırlarımızı tulumbada yıkıyoruz. Yiyecek içecek ihtiyacını buzdolabı çalışmadığı için günlük meyve ve sebze tüketerek karşılıyoruz. Zaten kendi bahçemiz olduğu için kışlık yiyecekler de hazırlıyoruz. Bir sıkıntı olmuyor. Genelde zorunlu ihtiyaçlarımızı takasla getirtiyoruz. Şehirden uzak, doğayla iç içe mutluyuz ve huzurluyuz. Hiçbir sıkıntı da duymuyoruz. Bu yaşam bazılarına zor gelebilir ama inanın çok keyifli” dedi.

AW041443_02

“GÜNCEL FİYATLARDAN HABERİMİZ YOK”

Rıza Demiralay’ın eşi Satı Demiralay ise, “Sabahleyin kalktığımızda eşim çayı demliyor, kahvaltı hazırlıyor. Dışarıdaki kuzineyi yakıyor. Kahvaltımızı yaptıktan sonra bahçeye geçiyoruz. Toplanacakları topluyoruz, sulanacakları suluyoruz, kurutulacakları kurutuyoruz. Fasulye, patlıcan ve biber kurutuyoruz. Çamaşırı kendi elimizde yıkıyoruz. Ben yıkıyorum, eşim duruluyor. Bulaşığı da aynı şekilde yapıyoruz. Burada düğme ile bir şey yok. Yani sadece bahçe doğal değil, biz kendimiz de doğalız. Her şeyi elimizle, gücümüzle yapıyoruz. Her şeyi paylaşıyoruz. Biz geçimimizi takaslarla sağlıyoruz. O yüzden de güncel fiyatlardan haberimiz yok. Burada yaşadığın zaman dışarıdan bir şey almana gerek kalmıyor, çünkü kendi ürettiğin doğal sebzeler ve meyveler var. O yüzden eşimle birlikte onları tüketiyoruz” şeklinde konuştu.

AW041443_05

AW041443_06

AW041443_07

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
iPhone 15 aşırı ısınma sorunu mu yaşıyor? İşte iddialar...iPhone 15 aşırı ısınma sorunu mu yaşıyor? İşte iddialar...
Gençlik ve Spor Bakanlığı da Altın Portakal'dan çekildiGençlik ve Spor Bakanlığı da Altın Portakal'dan çekildi
Ceset taşıdıklarından onlar da habersizmişCeset taşıdıklarından onlar da habersizmiş
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kızarmış patates kavgasında silahına sarıldı

Kızarmış patates kavgasında silahına sarıldı

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirim

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirim

Kaçırılıp öldürülmeden önce gözleri yerinden söküldü

Kaçırılıp öldürülmeden önce gözleri yerinden söküldü

Garsonlar ve müşteriler birbirine girdi! Gündem yaratan anlar...

Garsonlar ve müşteriler birbirine girdi! Gündem yaratan anlar...

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.