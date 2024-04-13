Eşine 'beni evlendir' diyen arsız koca, karşı komşusundan 2 çocuk yaptı! Mağdur kadının şimdi tek isteği var

Gülhan Geçin’in hayatı adeta film gibi… Ama ne yazık ki bütün sahneleri gerçek. Talihsiz kadın çocuğu olmuyor diye yıllarca aşağılandı sonra da kocasının karşı komşusundan iki çocuğu olduğunu öğrendi. Dünyası başına yıkıldı, yetmezmiş gibi bir de ceza aldı.

KOCASI, KOMŞUDAN 2 ÇOCUK YAPTI

Yaşadıkları film gibiydi çocuğu olmuyor diye onu sürekli aşağılayan kocası karşı komşusuyla ilişki yaşadı, iki çocuk yaptı.

Show Haber'e konuşan Gülhan Geçin 7 yıllık evliydi, iddiaya göre çocukları olmuyor diye kocası ona sürekli ‘beni evlendir çocuk yapayım başkasından’ diye uygunsuz teklifler sunuyordu.

AHLAKSIZ TEKLİF GERÇEK OLDU

‘Beni evlendir, çocuğum olursa sana veririm’ diyordu. O uygunsuz teklif gerçek oldu. Mahalleli kocasını başka bir kadınla gördü, dedikodular onun kulağına da geldi. Mahalleliden duydukları Gülhan Geçin’in dünyasını başına yıktı. İddiaya göre kocasının karşı komşuyla ilişkisi vardı. Üstelik iki de çocukları dünyaya gelmişti.

SORMAK İÇİN GİTTİ HAPİS CEZASI ALDI

Gülhan Geçin duyduklarını karşı komşusuna sormak için onun evine gitti ama sonrasında yaşananlar 4 yıl 2 ay ceza almasına sebep oldu. Gülhan Geçin ise eşinden hala boşanamadı konuşma talebini reddeden kocası ise iddiaya göre o komşuyla birlikte yaşıyor.

Gülhan Geçin gözyaşları dökerek şu ifadeleri kullandı;

Çocuğum olmuyor zaten benden kaynaklı iki tane çocuk benim eşimin adına görünüyor. Sürekli söylüyor da beni evlendir çocuğum olursa sana veririm. Sen büyütürsün. Şu an evliyiz ve boşanmadık. Gayrimeşru iki tane çocukları var şu an. Ve bu kadın benim karşı komşum. Çok üzülüyorum, gerçekten çok üzülüyorum!

"ONA ZAMANINDA ÇOK YARDIM ETTİM"

Biri de binaya giderken görmüş benim eşimi. Komşusuna demiş ki; ‘7 senelik evli bir adam var çocuğu olmuyor, evi var, arabası var… Ben evleneceğim, çocuk getireceğim’ gibisine söylemiş. Ona zamanın da ben çok yardım ediyorum İki tane çocuğu var diye. Yemek pişiriyordum, gönderiyordum. Hani çocukları da yesinler diye merdiveni de temizliyordu. Fazladan para da veriyordum. Ortada ihanet var.

"'TELEFONU GETİREBİLİR MİSİN? DEDİM"

Yemek pişiriyordu ocağın üstünde bana telefonu getirebilir misin dedim sadece bu kayıtlara bakıp çıkacağım dedim. Gitti bu üstünü tırmalıyor, sen beni yaktın da yok sen bana iftira atıyorsun da gitmiş bu şikayet etmiş beni. Adaletin sağlanmasını istiyorum ben, verilen bu kararın kaldırılmasını istiyorum.”





