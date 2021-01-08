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Eşine 'Bugün ikimiz de öleceğiz' diyerek cipi dinlenme tesisine sürmüştü! Dehşet anları kamerada

08.01.2021 21:22 | Son Güncelleme:
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Eşine 'Bugün ikimiz de öleceğiz' diyerek cipi dinlenme tesisine sürmüştü! Dehşet anları kamerada

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde eşiyle araçta tartışan Naci Ak, "Bugün ikimiz de öleceğiz" diyerek cipi dinlenme tesisinde araçların üzerine sürerken, dehşet anları tesisteki güvenlik kameralarına yansıdı.

Hızla gelen cip, dinlenme tesisin önündeki otomobile çarparken, tesisin önünde bulunan aracın geldiğini fark ederek kaçmaya çalışanlar kurtulamadı. Cipin çarptığı kişi yaşamını yitirirken, cipin çarptığı otomobile binmeyen çalışan bir kadın ise son anda kurtuldu.

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Kazanın ardından ortalık savaş alanına dönerken, cinnet geçiren kişinin boğazından kanların aktığının görüldü. Kanlar içerisinde kalan Naci Ak’ı çevredekilerin sakinleştirmeye çalıştı.

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Dinlenme tesisinde feci kaza! 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandıDinlenme tesisinde feci kaza! 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma devam ederken, kendisine zarar veren Naci Ak'ın Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisi sürüyor.
(DHA)

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