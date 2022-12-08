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  4. Eşine dehşeti yaşattı! Bıçak zoruyla arabaya bindirip bayılttı

Eşine dehşeti yaşattı! Bıçak zoruyla arabaya bindirip bayılttı

08.12.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de bir adam, evini terk ederek ailesinin evine sığınan eşine dehşeti yaşattı. Eşini tehdit ve bıçak zoruyla bindirdiği araçta darp edip bayıltan koca, polis ekipleri tarafından boş arazide yakalandı.

Eşine dehşeti yaşattı! Bıçak zoruyla arabaya bindirip bayılttı

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ö.B. isimli kadın, eşi C.B. ile aralarında yaşanan tartışma sonrası baba ocağına sığındı. Elindeki bıçakla kayınpederinin evine gelen C.B., tehditler savurarak eşini zorla araca bindirdi. Otomobilde eşini darp ederek bayıltan koca C.B., bölgeden uzaklaştı. Bağrış seslerini duyup sokağa inen vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, aileden aldığı bilgiler doğrultusunda kocanın gidebileceği yerleri araştırmaya aldı.

BOŞ ARAZİDE YAKALANDI

Ekipler ilk öncelikle gittiği kocanın Dokuzkavaklar Mahallesi'ndeki evinde hiçbir ize rastlayamadı. Yaşanabilecek bir kadın cinayetinin önlenmesi üzerine tüm kolluk kuvvetlerine bilgi verildi. Her yeri arayan ekipler, aileden aldığı bilgi doğrultusunda Eskihisar Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide çifti tartışırken buldu. Şüphelinin elinden bıçağı alan jandarma ekipleri, çifti ifadelerini almak üzere karakola götürdü. Kızlarının bulunduğunu duyan aile ise derin bir nefes aldı.

Kaynak: İHA

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