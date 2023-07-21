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Eşine şantaj yapan kişiye adliye çıkışında kurşun yağdırmıştı! Cezası düşürüldü

21.07.2023 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de İsmail Altuntaş, eşi C.A.'ya şantaj yapan Gökhan Özcan'ı (35) adliye çıkışında silahla öldürdü. İsmail Altuntaş'a 'iyi hal' indirimiyle verilen 26 yıl 8 ay hapis cezası kararı, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozuldu. 1'inci Ceza Dairesi'nde yargılaması yapılan sanık İsmail Altıntaş'ın cezası 'tahrik' indirimi ve 'iyi hal' indirimleri yapılarak, 13 yıl 4 aya düşürüldü. Aynı dosyada azmettirici olarak tutuksuz yargılanan eşi C.A.'ya verilen beraat kararı ise onandı.

Kan donduran olay, geçen yıl 18 Ocak'ta saat 16.00 sıralarında Kocasinan ilçesindeki Kayseri Adliyesi önünde meydana geldi. C.A.'ya, 'şantaj' ve 'özel hayatın gizliliği' suçlamasıyla 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Gökhan Özcan, 2 farklı suçtan 3,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Gökhan Özcan adliye çıkışı kız kardeşiyle birlikte otomobiline bindi. Bu sırada ağabey kardeş, C.A.’nın eşi İsmail Altuntaş'ın silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Özcan hayatını kaybetti. İsmail Altuntaş ile eşi C.A. gözaltına alındı. Şüphelilerden İsmail Altuntaş tutuklanırken, cinayete azmettirdiği öne sürülen eşi C.A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

'KIZIMA BİLE KÜFRETTİ'

Çift hakkında Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın geçen yıl 1 Aralık'ta görülen karar duruşmasında sanık İsmail Altuntaş ile ölen Özcan'ın şikayetçi yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Son sözü sorulan sanık İsmail Altuntaş, "Önce sizin, sonra yüce Rabbimin adaletine sığınıyorum. Benim, ailem, yuvam dağıldı. Kızıma bile küfretti. Baba olmak zor. Her şey 20 saniyede oldu" dedi.

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'İYİ HAL İNDİRİMİ YAPILDI'

Mahkeme heyeti, sanık İsmail Altuntaş'ı, 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından sanık hakkında 'iyi hal' indirimi uygulayan heyet, cezasını 25 yıla düşürdü. Heyet, sanığa 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 1 yıl 8 ay, 'yaralama' suçundan da 2 bin lira para cezası olmak üzere toplam 26 yıl 8 ay hapis ile 2 bin lira para cezası verdi. Heyet, Altuntaş’ın eşi C.A.’nın ise 'kasten öldürmeye azmettirme' suçundan beraatine hükmetti.

KARARA İTİRAZ EDİLDİ

Gökhan Özcan'ın şikayetçi ailesinin avukatları ile sanık avukatları karara itiraz ederek, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Müşteki ailenin avukatları sanığa verilen cezayı az bulduklarını, C.A. hakkında da ceza verilmesi gerektiğini, sanık Altıntaş'ın avukatları da cezanın fazla olduğunu belirtti.

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DURUŞMALI İNCELEME YAPILDI

Dosyanın geldiği Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, dosyada yaptığı incelemede duruşma yapılmasına karar verdi. Ceza dairesinde görülen duruşmada tutuklu sanık İsmail Altıntaş ve tutuksuz yargılanan eşi C.A., ile olay sırasında ölen Özcan'ın yanında yer alan kız kardeşi İ.Ö. ve şikayetçi yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Daire savcısı, yerel mahkeme tarafından verilen hükmün kaldırılmasını ve sanığa 'tahrik' indiriminin uygulanmasını istedi. Tutuklu sanık İsmail Altıntaş son sözünde, "Kesinlikle birine zarar verme taraftarı değilim. Önce Rabbimin sonra yüce Türk adaletinin adaletine sığınıyorum. Pişmanım" dedi. Onu azmettirdiği iddia edilen tutuksuz sanık olan eşi C.A., da beraatini talep etti. Ölen Özcan'ın ailesi ise şikayetçi olduklarını, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

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CEZASI 13 YIL DÜŞTÜ

Ceza Dairesi yaptığı yargılama sonrası dosyayı karara bağladı ve sanık İsmail Altıntaş'ı, 'kasten adam öldürme' suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından, sanık hakkında, 'tahrik' indirimi uygulayarak önce 16 yıla, 'iyi hal' indirimi de ile de cezasını 13 yıl 4 aya düşürerek, tutukluluk halinin devamına hükmetti. Ceza Dairesi tutuksuz sanık C.A.'nın ise, 'kasten öldürmeye azmettirme' suçundan yerel mahkemenin verdiği beraat kararına yapılan istinaf taleplerinin esastan reddine karar vererek, beraat kararını onadı. Ceza Dairesi tarafından verilen kararın Yargıtay temyiz yolunun açık olmak üzere verildiği belirtildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şantaj Kayseri silahlı saldırı

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