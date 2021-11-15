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  4. Eşine şiddet gösterdi, polise saldırdı, hastanenin kapısını kırdı! Saldırgan böyle etkisiz hale getirildi

Eşine şiddet gösterdi, polise saldırdı, hastanenin kapısını kırdı! Saldırgan böyle etkisiz hale getirildi

15.11.2021 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İnegöl ilçesinde eşiyle tartışan adam, çevredekilerin ekiplere haber vermesi üzerine polisler tarafından etkisiz hale getirilerek devlet hastanesine götürüldü. Sağlık kontrolü sırasında öfkesini kontrol edemeyen adam, hastanenin otomatik kapısını yumrukladı. Camı kıran şahıs, polise de saldırdı. Ekipler, ifadesini almak üzere karakola götürdüğü saldırgan hakkında kamu malına zarar verme suçundan işlem başlattı.

Eşine şiddet gösterdi, polise saldırdı, hastanenin kapısını kırdı! Saldırgan böyle etkisiz hale getirildi

Olay; Yunus Emre Mahallesi Diş Hastanesi mevkiinde meydana geldi. Murat A.(49) eşi A.A. İle sokak ortasında tartışmaya başladı. Yüksek sesli ve hararetli tartışmayı gören vatandaşlar durumu İnegöl Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerce etkisiz hale getirildi.

CAMI YUMRUKLADI, POLİSE SALDIRDI

Polis otosuna alınan şahıs, doktor raporu alınmak üzere İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürüldü. Sağlık kontrolünden geçirildiği sırada öfkelenerek polise saldırmaya çalışıp, kapının camını yumrukla kırdı. Polis ekipleri, saldırganı yere yatırarak etkisiz hale getirdiler.

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İŞLEM BAŞLATILDI

Saldırgan ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Şahıs hakkında kamu malına zarar verme suçundan işlem başlatıldı.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Bursa İnegöl
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