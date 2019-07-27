Eşine yardım için geldiği fırında usta oldu

CELAL BEKİROĞLU - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi 25 yaşındaki Nurten Gümüş, işçi bulamayan eşine yardım için geldiği fırında simit ustası oldu.

İnebolu ilçe merkezinde simit fırını işleten 30 yaşındaki Kenan Gümüş, sık sık çalışanların ayrılması üzerine eleman bulmakta zorlanmaya başladı.

Bunun üzerine eşine destek olmak için fırına gelip simit yapmaya başlayan Nurten Gümüş, 2 yıldır burada usta olarak çalışıyor.

İki çocuk annesi Nurten Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, simit hamurunu yoğurarak işe başladığını söyledi.

Bir süre sonra simit yapmayı öğrendiğini anlatan Gümüş, "İşçi bulamayınca eşime destek olmak için fırına gelip gitmeye başladım. Bir süre sonra simit yapmayı da öğrenip deyim yerindeyse ekmek teknemizin başına geçtim. Şu anda her türlü simidi yapıyorum." dedi.

- 'Günde bin 500 simit üretiyoruz"

Çocuklarının birinin 6, diğerinin de 4 yaşında olduğunu dile getiren Gümüş, "Evimiz fırınımızın üzerinde. Bazen çocuklara babamlar bakıyor bazen de burada birlikte zaman geçiriyoruz. Hayatımızı bu şekilde sürdürüyoruz." diye konuştu.