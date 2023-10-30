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Eşini baltayla katletmişti... 'Komando Dede'nin ifadesi ortaya çıktı! Vahşetin nedeni 'pes' dedirtti

30.10.2023 10:14 | Son Güncelleme:
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Adana’da "Komando Dede" olarak bilinen emekli Türkçe öğretmeni İbrahim Cebeci (70), eşi Ayşe Cebeci'yi (65) baltayla öldürdü. Cebeci'nin emniyetteki ifadesi, kan donduran vahşetin nedenini ortaya çıkardı. 'Komando Dede'nin ifadesinde, "Benimle ilgilenmiyordu, yemek yapmıyor, çamaşırlarımı yıkamıyordu" dediği öğrenildi. Katil zanlısı Cebeci, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İşte detaylar...

Eşini baltayla katletmişti... 'Komando Dede'nin ifadesi ortaya çıktı! Vahşetin nedeni 'pes' dedirtti

Kan donduran olay, 26 Ekim günü sabah saatlerinde Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Yeşil Bulvar’da meydana geldi. İddiaya göre, ’Komando Dede’ olarak bilinen emekli Türkçe öğretmeni İbrahim Cebeci (70), 65 yaşındaki eşi Ayşe Cebeci’ye sabah saatlerinde balta ile saldırdı. İbrahim Cebeci, eşinin başına defalarca balta ile vurarak öldürdü. Ardından Cebeci, mahalle muhtarına giderek karısını öldürdüğünü söyledi.

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Muhtarın ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri muhtarın yanında bulunan Cebeci’yi gözaltına aldı.

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İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Emniyete götürülen İbrahim Cebeci’nin ifadesinde, "Benimle ilgilenmiyordu. Yemek yapmıyor, çamaşırlarımı yıkamıyordu" dediği öğrenildi.

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TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cebeci, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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İHA

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