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Eşini başındaki eşarpla boğarak, öldüren koca tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2019 13:39 | Son Güncelleme

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, ayrı yaşadığı 1 yıllık eşi Gülsüm Karasu'yu (41) eşarpla boğarak, öldüren Alaaddin Karasu (36), mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Eşini başındaki eşarpla boğarak, öldüren koca tutuklandı

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA) - KONYA'nın Ereğli ilçesinde, ayrı yaşadığı 1 yıllık eşi Gülsüm Karasu'yu (41) eşarpla boğarak, öldüren Alaaddin Karasu (36), mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Karasu'nun, emniyetteki ifadesinde, görüşmek amacıyla çağırdığı eşini kıskandığı için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.
Olay, dün saat 01.30 sıralarında, Toros Mahallesi'ndeki boş arazide meydana geldi. Eski eşinden 3 çocuğu olan Alaaddin Karasu, 1 yıl önce, eski eşinden 2 çocuğu olan Gülsüm Karasu ile evlendi. Çift, iddiaya göre, aralarındaki şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşamaya başladı. Alaadin Karasu, görüşmek istediğini söylediği eşini, evin yakındaki boş araziye çağırdı. Aralarında çıkan tartışma sonucu Karasu, eşini başındaki eşarbıyla boğarak, öldürdü. Olay yerinden kaçan Karasu, yaklaşık 1,5 saat sonra polis merkezine giderek, eşini öldürdüğünü söyleyip, teslim oldu. Polisler, Alaaddin Karasu'nun söylediği adrese gittiğinde, Gülsüm Karasu'nun cansız bedenini buldu. Gülsüm Karasu'nun cenazesi, dün yapılan otopsi sonrası toprağa verildi.
KISKANÇLIK YÜZÜNDEN ÖLDÜRMÜŞ
Alaaddin Karasu'nun, emniyetteki ifadesinde, görüşmek amacıyla çağırdığı eşini kıskançlık yüzünden aralarında çıkan tartışma sonucu boğarak, öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Alaaddin Karasu, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

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