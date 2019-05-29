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Eşini bıçakla yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2019 08:03 | Son Güncelleme

 ANKARA’da İ.A., çıkan tartışmada eşi D.A.'yı sırtından ve elinden bıçakla yaraladı.

Eşini bıçakla yaraladı

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- ANKARA’da İ.A., çıkan tartışmada eşi D.A.'yı sırtından ve elinden bıçakla yaraladı.
Olay, saat 04.30 sıralarında Keçiören ilçesi İncirli Mahallesi Göksel Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. D.A. ile kocası İ.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İ.A., eline geçirdiği bıçakla eşi D.A.'yı sırtından ve elinden bıçakladı.
Komşuların ihbarı üzerine, adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. D.A., ilk müdahalesinin ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Gözaltına alınan İ.A. ise sorgulanmak üzere polis merkezine gönderildi.

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Eşini bıçakla yaraladıEşini bıçakla yaraladıEşini bıçakla yaraladıEşini bıçakla yaraladı

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