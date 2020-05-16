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  4. Eşini boğazını keserek öldürdü! Cinayetin ardından camiye gidip şükür namazı kıldı

Eşini boğazını keserek öldürdü! Cinayetin ardından camiye gidip şükür namazı kıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2020 18:14 | Son Güncelleme

Aksaray'da boşanma davası süren ayrı yaşadığı eşi Selda Başaran'ı bıçaklayıp, boğazını keserek öldüren Harun Başaran ifadesinde cinayetten sonra camiye gidip şükür namazı kıldığını söyledi. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Başaran tutuklandı. Adliye önünde bekleyen yakınları ise katil zanlısı kocaya, "Başını dik tut, aslansın sen. Aslan kafanı dik tut" diye bağırdı.

Eşini boğazını keserek öldürdü! Cinayetin ardından camiye gidip şükür namazı kıldı

Olay, dün saat 15.30 sıralarında, Paşacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Bir yurtta işçi olarak çalışan Harun Başaran, boşanma davası süren ayrı yaşadığı eşi Selda Başaran'ı, 3 ve 6 yaşındaki çocuklarının gözü önünde bıçaklayıp, öldürdü.

CİNAYETİ ÇOCUKLARIN AĞLAMASI ORTAYA ÇIKARDI

Balkona çıkan çocukların ağlaması üzerine komşular polisi aradı. Eve gelen ekipler, Selda Başaran'ın cansız bedenini buldu. Başaran'ın 6 yerinden bıçaklanıp, boğazı kesilerek öldürüldüğü saptandı.

ÇOCUKLAR KORUMA ALTINA ALINDI

2 çocuk, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Çocuklara, psikolojik destek verilmeye başlandı.

CİNAYETTEN SONRA CAMİYE GİDİP ŞÜKÜR NAMAZI KILMIŞ

Cinayet sonrası kaçan Harun Başaran ise dün akşam saklandığı evde yakalanarak, gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Başaran, gazetecilerin "Eşinizi niçin öldürdünüz?" sorusuna ''Beni aldattı. Onun için kestim'' yanıtını verdi.

Başaran sorgusunda maaşını aldıktan sonra kızı ve oğluna bayramlık kıyafet aldığını ardından eşinin yaşadığı eve gittiğini anlatarak, “Eşimden ayrı yaşıyorum ve yaklaşık 1.5 yıldır boşanma davamız sürüyor. Şu ana kadar üç duruşmamız oldu. Selda benden boşanmak 100 bin lira istedi. Beni aldatıyordu. Dün maaşımı alıp çocuklarıma bayramlık kıyafet aldım. Onları eve götürdüm. Ben evdeyken Selda bir erkekle telefonla görüşüyordu. Kim olduğunu sordum? Aramızda tartışma çıktı. Mutfaktaki bıçağı alıp, saldırdım. Kaç kez bıçakladım hatırlamıyorum. Namusum için yaptım'' dedi. Ayrıca Başaran, ifadesinde cinayetin ardından camiye gidip şükür namazı kıldığını söyledi.

'ASLAN KAFANI DİK TUT'

Başaran, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Adliye önünde bekleyen yakınları ise katil zanlısı kocaya, "Başını dik tut, aslansın sen. Aslan kafanı dik tut" diye bağırdı.

TUTUKLANDI

Başaran, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

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