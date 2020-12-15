Eşini doğum gününde öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Eskişehir’de 6 yıl önce doğum gününde 2 çocuğunun annesi eşini öldüren koca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına sanık Halil Kara SEGBİS aracılığıyla katıldı. Tarafların avukatları ve maktul Huriye Kara’nın yakınları duruşma salonunda hazır bulundu.

“Kaza ile oldu ben katil değilim”

Duruşmada maktul Huriye Kara’nın avukatları, suçlamaları tekrar ederek sanığın “kasten insan öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasını talep etti. Sanık Halil Kara, eşinin kendisini aldattığını öne sürerek, M.Ü. isimli şahsı öldürmek için eşinin çalıştığı yere gittiğini söyledi. Karardan önce son savunmasını yapan sanık Halil Kara, eşini isteyerek öldürmediğini belirterek, “Olay göründüğü gibi değil. Burada olmaktan pişmanım, ben katil değilim, eşim tüfeğe asıldığı için ateş aldı ve kazayla vurdum. M.Ü.’yü arıyordum, onu vuracaktım eşim vuruldu. Eşimin içerisinde bulunduğu odanın kapısı kilitliydi. Kapıyı açamadım ve ateş ettim. Kapının ortasında açılan delikten tüfeği soktum ve eşim de silahın namlusuna asıldı. Silah ateş aldı ve eşim vuruldu. Olaydan sonra bilincim yerinde değildi” ifadelerini kullandı.