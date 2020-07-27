Eşini ısıran köpeği silahla vurarak öldürdü!

Olay, önceki gün saat 18.00 sıralarında Sarıyer Yeniköy Özgürlük Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Can Özula isimli bir kişiye ait ‘Nero’ isimli köpek sokak içerisinde bulunan Ş.E.’yi sol diz kapağından ısırdı. Yaşanan olay üzerine kadın acılar içinde yere oturarak eşi A.E.’ye seslendi. Olayın yaşandığı yere gelen A.E., eşini ısıran komşusunun köpeğini yanındaki silahla vurarak öldürdü. Daha sonra A.E. eşi Ş.E.’yi alarak hastaneye götürürken, köpeğin sahipleri ise yaşanan olayı polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulunurken, köpeğin bakıcıları ise gözyaşlarını tutamadı. Daha sonra köpeği öldüren A.E. ise polis ekiplerince hastanede gözaltına alındı.

SANİYE SANİYE KAYDA ALINDI

Öte yandan, köpeğin vurulma anından önce yaşanılanlar sitenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde sitenin bahçesinin içerisinde bulunan köpeğin sahibi aile ile yol üzerinde bekleyen köpeği vuran A.E. ve eşinin tartışma yaşadığı görülüyor. Daha sonra köpeğin ısırdığı Ş.E’nin sitenin kapısına doğru koştuğu bunun üzerine köpeğin koruma dürtüsü ile kadına saldırdığı görülüyor. (İHA)

