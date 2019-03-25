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Eşini öldüren sanığa 21 yıl hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 11:46 | Son Güncelleme

İzmir'in Tire ilçesinde eşini ütü kablosuyla boğduğu ve bıçakladığı iddiasıyla yargılanan sanık 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde eşini ütü kablosuyla boğduktan sonra bıçakladığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 21 yıl hapis cezası verildi.

Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Bayram Korkmaz ve taraf avukatları hazır bulundu.

Tanık olarak ifade veren İ.K. sanıkla aynı koğuşta kaldığını belirterek, Korkmaz'ın eşini namus meselesinden öldürdüğünü anlattığını ve bundan üzüntü duyduğunu kendisine söylediğini ifade etti.

İddia makamı, "Eşini kasten öldürmek" suçundan sanığın cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde esasa ilişkin mütalaa verdi.

Eşinin kendisini aldattığını iddia eden sanık Korkmaz, o olayı bir daha yaşamamak adına bununla ilgili konuşmak istemediğini beyan etti.

Mahkeme heyeti, "Eşini kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdığı Korkmaz'ın bu cezasını, "cinayeti tahrik altında işlediği" gerekçesiyle 21 yıla indirdi.

Heyet, hakkında iyi hal indirimi uygulanmayan sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

- Olay

İzmir'in Tire ilçesindeki Bahariye Mahallesi'nde yaşayan Bayram Korkmaz, 2016'nın Aralık ayında, bir süre ayrı yaşadığı eşi Kader Korkmaz'la tartışmış, ütü kablosuyla boğduğu eşini daha sonra bıçaklamıştı. Olayın ardından teslim olan Korkmaz hakkında "Eşini kasten öldürmek" suçlamasıyla dava açılmıştı.

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