HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eşini öldürmek için Mersin’e gelen zanlı tutuklandı

Eşini öldürmek için Mersin’e gelen zanlı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 12:55 | Son Güncelleme

Mersin’de eşini öldürmek istediği iddiasıyla otogarda yakalanan şüpheli tutuklandı.Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toroslar ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalarla birçok suçluyu yakaladı.İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, A.D.Ö.

Mersin’de eşini öldürmek istediği iddiasıyla otogarda yakalanan şüpheli tutuklandı.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toroslar ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalarla birçok suçluyu yakaladı.
İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, A.D.Ö. isimli bir şahsın başka ilden Mersin’e eşini öldürmek için geleceğinin bilgisini alan ekipler, yapılan çalışmalar neticesinde şüpheliyi Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yakalandı. Şahsın GBT sorgusunda 3 ayrı dosyadan arandığı tespit edilen şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bu arada, Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Bahçe Mahallesinde bulunan 2 ikamette uyuşturucu satışı ve sahte içki üretimi yapıldığını tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adreslere operasyon yapan ekipler, 2 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde arama da yapan ekipler, 65 gram afyon sakızı, 15 gram toz esrar, 1 kuru sıkı tabanca, 2 hassas terazi, 49 adet 500 milimlik şişeler içinde sahte içki, içki yapımında kullanılan anason, 48 kutu doldurulmuş vaziyette sigara makaronu, bir hassas terazi, 8 boş vaziyette 5 litrelik etil alkol kutusu ele geçirildi.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait 28 adet giysi toplama kutusunun çalınması olayı ile ilgili de çalışma yapan ekipler, olayın şüphelisinin giysi toplama kutuları ile ilgili Mersin Belediye Başkanlığının yetki vermiş olduğu şirketin eski müdürü M.N isimli şahıs olduğu tespit etti. Yapılan operasyonla gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
İlçede meydana gelen bisiklet hırsızlığı olaylarıyla ilgili de çalışma yürüten ekipler, olayların geldiği bölgelerdeki güvenlik kameraları tek tek inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda olayları H.A. ve M.S. isimli şahısların yaptığını belirleyen ekipler, 2 şahsı olayda kullandıkları kırmızı renkli motosiklet ile birlikte yakalayarak, gözaltına aldı. 8 ayrı hırsızlık olayından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Ergenlerim kombinimi çok beğenmiş' 'Ergenlerim kombinimi çok beğenmiş'
Şişli'de iş yerinde patlama!Şişli'de iş yerinde patlama!
Panik yaratan Asya Kaplan Sivrisineği nedir?Panik yaratan Asya Kaplan Sivrisineği nedir?
En Çok Okunan Haberler
Az kalsın hükmen mağlup oluyorlardı
Az kalsın hükmen mağlup oluyorlardı
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et
Doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama
Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama
Camiye ayakkabıyla girmişti... Skandal bir paylaşım daha geldi
Camiye ayakkabıyla girmişti... Skandal bir paylaşım daha geldi
Diğer Haberler
Şişli'de iş yerinde patlama! Ekipler olay yerine sevk edildi
Şişli'de iş yerinde patlama!
Canlı yayın sırasında korkunç kaza! Çığlıkları duyuldu, yüzlerce kişi izledi
Canlı yayın sırasında korkunç kaza! Çığlıkları duyuldu, yüzlerce kişi izledi
Cerrahpaşa'da ilk gönüllü aşılama yapıldı
Cerrahpaşa'da ilk gönüllü aşılama yapıldı
Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ikinci iddianame hazırlandı
Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili flaş gelişme
Diyarbakır'da koronavirüse aldırmadılar! Sokakta halay çektiler
'Pes' dedirten görüntü! Onlarca kişi halay çekti
Gözaltındaki HDP'lilerle ilgili son dakika gelişmesi!
Gözaltındaki HDP'lilerle ilgili yeni gelişme!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.