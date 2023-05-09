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Eşini öldürüp teslim oldu! 'Neden öldürdünüz?' sorusuna bakın nasıl yanıt verdi

09.05.2023 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Ödemiş ilçesinde dehşete düşüren bir cinayet olayı yaşandı. Eşi Tuba Algül'ü (29) tabancayla öldürüp, jandarmaya teslim olan Bişar Algül (57), adliyeye sevk edildi. Jandarmada, eşini kazayla vurduğunu söyleyen Algül, adliyeye getirilirken, gazetecilerin "Eşinizi neden öldürdünüz" sorusunu, "Yorum yok" diye cevapladı. İşte olayın detayları...

Eşini öldürüp teslim oldu! 'Neden öldürdünüz?' sorusuna bakın nasıl yanıt verdi

Dehşete düşüren olay, önceki gün saat 03.00 sıralarında, Balabanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 1 hafta önce mahalleden ev ile arsa satın alan Tuba Algül ve eşi Bişar Algül arasında, şiddetli geçimsizlik nedeniyle tartışma çıktı. 5 çocukları olan çiftin tartışması kavgaya dönüştü. Bişar Algül, tabancayla 12 yıllık eşi Tuba Algül'e tabancayla ateş edip kaçtı.

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Çiftin 12 yaşındaki çocuğunun komşularına haber vermesiyle, adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların müdahalesinde, göğsünden vurulan Tuba Algül'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Algül'ün cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Otopsisinin ardından dün yakınlarına teslim edilen Tuba Algül'ün cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Erzurum'a götürüldü.

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SUÇ ALETİYLE TESLİM OLDU

Eşini öldürüp kaçan Bişar Algül ise dün akşam saatlerinde suç aleti tabancayla Ovakent Jandarma Karakolu'na gidip teslim oldu. Jandarmadaki ifadesinde, eşini kazayla vurduğunu söyleyen Algül, işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Adliyeye getirilişi sırasında gazetecilerin, "Eşinizi neden öldürdünüz" sorusuna, "Yorum yok" diye yanıt verdi.

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(DHA)

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