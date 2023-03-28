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  4. Eşini sırtından bıçaklayarak öldürmüştü! Vahşetin nedeni kıskançlık çıktı

Eşini sırtından bıçaklayarak öldürmüştü! Vahşetin nedeni kıskançlık çıktı

28.03.2023 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Emel Ener (35), tartıştığı eşi Barış Selahattin Ener'i (55) sırtından bıçaklayarak öldürdü. İlk ifadesinde, eşinin kendisine saldırdığı için bıçakladığını söyleyen Emel Ener tutuklandı. Emel Ener'in (35), cinayeti 'kıskançlık' nedeniyle çıkan tartışmada işlediği iddia edildi. İşte olayın detayları...

Eşini sırtından bıçaklayarak öldürmüştü! Vahşetin nedeni kıskançlık çıktı

Kan donduran olay, 27 Mart günü saat 02.00 sıralarında 15 Mayıs Mahallesi 720 Sokak'taki apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Barış Selahattin Ener ile kendisiyle aynı kafeteryada çalışan eşi Emel Ener arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Emel Ener, mutfaktan aldığı bıçak ile eşini sırtından bıçakladı. Barış Selahattin Ener hayatını kaybederken, Emel Ener gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İlk ifadesinde, eşinin kendisine saldırdığı için bıçakladığını söyleyen Emel Ener, tutuklandı.

Emel Ener'in daha önce İstanbul'da bir hava yolu şirketinde kabin amiri olarak çalıştığı, Barış Selahattin Ener ile tanışıp evlendikleri, 6 ay önce de Denizli'ye yerleştikleri ve boşanma aşamasında oldukları öğrenildi.

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'KISKANÇLIK' İDDİASI

Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis, aile yakınlarının ifadelerine başvurdu. Bu ifadelerden yola çıkan polis, Barış Selahattin Ener'in eski eşi ile sürekli görüştüğünü, Emel Ener'in de bu durumdan rahatsız olduğunu belirledi. Olay gecesi de alkol alan çiftin, kıskançlık nedeniyle tartıştıkları ve cinayetin bu nedenle işlendiği iddia edildi.

(DHA)

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