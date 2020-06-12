Eşini tahrayla öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet

Süleyman Etiz hakkında, Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesinde, ’canavarca hisle veya eziyet çektirerek, tasarlayarak, kasten öldürme’ suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Süleyman Etiz, tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

"PERİŞAN HALDEYİM" DİYEREK TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Tutuklu yargılanan Süleyman Etiz, mahkemedeki ifadesinde, olaydan dolayı pişman olduğunu belirterek, "Ayrıca hastayım, yaşlıyım, beni sürekli doktora götürüyorlar. Ben perişan vaziyetteyim. Bakacak kimsem yok. O yüzden tahliyemi istiyorum" dedi.

Sanık avukatı da Süleyman Etiz’in olayı kendisini korumak için yaptığını iddia ederek, "Olay meşru müdafaa sınırları içerisinde değerlendirilmelidir. Bu sebeple müvekkilimin öncelikle beraatini isteriz, mahkeme aksi kanaatte ise lehe olan hükümler uygulansın ve tahliyesine karar verilsin" diye konuştu.

Müşteki avukatları ise sanığın gerekli cezayı almasını talep etti.

İddia makamı da sanığın tutukluluk halinin devam etmesini talep ederek, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istedi.