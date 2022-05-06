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Eşini tüfek temizlerken öldürmüştü! 'Ceza verilecekse indirimli verilsin, bilerek yapmadım'

06.05.2022 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da kontrol etmek istediği tüfekle eşini öldüren İ.D., 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemede ifade veren şahıs, ''Kasten öldürme gibi bir kastım yoktu. Bilerek yapmadım. Ceza verilecek ise indirimli olarak verilmesini talep ediyorum. Eşim ile aramda bir anlaşmazlık yoktur. Beraatımı istiyorum'' dedi.

Eşini tüfek temizlerken öldürmüştü! 'Ceza verilecekse indirimli verilsin, bilerek yapmadım'

Olay, 2021 yılı Temmuz ayında Taşköprü’nün Çevik köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, av merakı olan İ.D., ava gideceği sırada tüfeğini kontrol etmek istedi. Burada sırada kazara tüfeğin ateş alması neticesinde kurşunların isabet ettiği İ.D.’nin 38 yaşındaki eşi Hediye Duman hayatını kaybetti. Olayın ardından Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde İ.D. hakkında ‘taksirle öldürme’ suçundan dava açıldı. Duruşmada Cumhuriyet Savcısı mütalaasını mahkeme heyetine sundu. Mütalaada sanık İ.D.'nin ‘taksirle öldürme’ suçundan yargılanması talep edildi.

''CEZA VERİLECEKSE İNDİRİMLİ VERİLSİN''

Cumhuriyet Savcısının mütalaasına karşı tutuksuz yargılanan sanık İ.D., “Cumhuriyet savcısı mütalaasına ve beyanname verilerine göre kasten işlenebilmesi için somut veriler yoktur. Olay yerinde ele geçirilen tüfekte şarjör bulunmamıştır. Kasten öldürme gibi bir kastım yoktu. Bilerek yapmadım. Ceza verilecek ise indirimli olarak verilmesini talep ediyorum. Ayrıca dinlenen tanıklar üzerine eşim ile aramda bir anlaşmazlık yoktur. Beraatımı istiyorum” dedi.

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Sanık İ.D.’nin avukatı da, “Mütalaaya karşı diyeceğim yoktur. Bilinçli bir olay değildir. Ceza verilecek ise taksirle öldürme sebebiyet verilmesi talep ederiz. Ayrıca dinlenen tanıklar, sanıkları maktul arasında herhangi bir husumet ya da geçimsizlik olmadığını belirtiyor” şeklinde konuştu.

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Maktul Hediye Duman’ın avukatı ise “Mütalaaya katılmıyoruz. Kasten öldürme suçundan ceza almasını istiyoruz” diye konuştu. Mahkeme heyeti, karar öncesinde sanık İ.D.’nin son sözünü sordu. İ.D., olayın kazara olduğunu ifade ederek, beraatını talep etti. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, taksirle öldürme suçundan İ.D.’yi 3 yıl hapis cezasına çarptırdı.

(İHA)

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Kastamonu
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