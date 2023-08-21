Eşini tüfekle öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı: 'Eve zorla girmeye çalışınca...'

Dehşete düşüren olay, 19 Ağustos günü saat 19.00 sıralarında Taşova ilçesi Tepe Mahallesi Şehit Polis Ali Öztürk Caddesi’nde meydana geldi. Tokat’ın Erbaa ilçesinde oturan Ayşe Yalçın, yaklaşık bir hafta önce eşi ile tartışınca 3 çocuğunu yanına alıp, dayısının evinin bulunduğu Amasya’nın Taşova ilçesine geldi. Murat Yalçın da (38) eşiyle konuşmak için motosikletle Ayşe Yalçın’ın yaşadığı apartmana gitti. 3’üncü kattaki eve çıkan Murat Yalçın, eşinden çocukları da alıp eve dönmesini istedi. Ayşe Yalçın olumsuz cevap verince aralarında tartışma çıktı. Tartışma sırasında evdeki av tüfeğini alan Ayşe Yalçın, Murat Yalçın’ı göğsünden tüfekle vurup öldürdü.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Murat Yalçın’ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Taşova Devlet Hastanesi'nin morguna konuldu. Ayşe Yalçın ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde otopsi işlemleri tamamlanan Murat Yalçın dün Tokat’ın Erbaa ilçesine bağlı Bağpınar köyünde toprağa verildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Ayşe Yalçın, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayşe Yalçın’ın ifadesinde eşinin bir işte çalışmadığını ve uyuşturucu kullandığını, kendisinin çalıştığını söyledi. Olay günü kendisinden eve dönmesini istediğini, bu isteğini kabul etmeyince tehditler savurduğu belirten Yalçın, "Zorla içeri girmeye çalışınca da tüfekle ateş ettim. Pişmanım" dedi.

(DHA)

