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Eşini uykusunda katletti, savunması 'pes' dedirtti! 'Tek suçum çok sevmek'

07.03.2024 13:30
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Bağcılar’da Faruk Karabülak (39), eşi Kudret Karabülak (32) uyurken başına yastık dayayıp 2 kez ateş ederek öldürdü. Duruşmada savunma yapan Karabülak, “Tek suçum eşimi aşırı sevmemdi. Çocuğumdan bile çok seviyordum. Bu kaderdi, hiçbir suçum yok kazaydı” dedi. Mahkeme sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi. İşte detaylar...

Eşini uykusunda katletti, savunması 'pes' dedirtti! 'Tek suçum çok sevmek'

Bağcılar’da 2 Kasım 2022 tarihinde tartıştığı eşi Kudret Karabülak (32) uyurken başına yastık dayayarak 2 kez ateş ederek öldüren Faruk Karabülak (39) hakkında karar açıklandı. Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Faruk Karabülak ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya maktul Kudret Karabülak’ın annesi Fecire Küpeli ve yakınları da katıldı.

'TEK SUÇUM EŞİMİ AŞIRI SEVMEMDİ'

Duruşmada beyanda bulunan müşteki avukatları, sanığın indirimsiz şekilde cezalandırılmasını talep etti. Kudret Karabülak’ın annesi Fecire Küpeli ise duruşmada gözyaşlarına boğularak sanığın cezalandırılmasını istedi. Sanık ise son sözünde “Eşimle hiçbir sorunum yoktu. Ne karakolluk olduk şimdiye kadar ne hastanelik. Ben eşimin ailesini de sahiplendim. Tek suçum eşimi aşırı sevmemdi. Çocuğumdan bile çok seviyordum. Bu kaderdi, hiçbir suçum yok kazaydı” dedi.

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CEZASI BELLİ OLDU

Sanık savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, Faruk Karabülak’ı “eşe ve kadına karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın ruhsatsız silah bulundurma” suçundan ise 1 yıl hapis ile 500 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına hükmedildi. Öte yandan verilen karara mahkeme başkanı iyi hal indirimi uygulanması gerektiğini belirterek muhalefet şerhi koydu.

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İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, suç tarihinden önce Faruk Karabülak’ın çeşitli yerlerden borç alarak ticari faaliyette bulunduğu ancak borçlarını ödeyememesi sebebiyle maddi sıkıntıya girdiği ve 12 yıllık eşi olan Kudret Karabülak ile zaman zaman tartıştığı anlatıldı.

İddianamede, olay günü sanık Karabülak’ın sabah saatlerinde kalktığı, maddi sebeplerden dolayı eşiyle tekrar tartıştığı ardından üst kat komşusu Ramazan Aslan’dan 10 bin TL karşılığında aldığı ruhsatsız silahla uyuyan eşinin ölümcül bölgelerine 2 kez ateş ettiği aktarıldı.

Cumhuriyet savcısı, sanık Faruk Karabülak için ‘beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan eşine karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet talep etti. Savcı, sanık için ayrıca ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istedi.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Bağcılar
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