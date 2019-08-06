Eşinin cansız bedenini arabada gezdiren koca hakkında iddianame tamamlandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, ikisi de 11 Temmuz 1996 yılında doğan maktule Fatma Erdoğan ile şüpheli Eren Erdoğan arasında boşanma davasının sürdüğü anlatıldı.

Olay günü şüpheli ile maktulün HTS kayıtlarına göre birlikte Bakırköy'deki bir AVM'ye gittikleri belirtilen iddianamede, daha sonra buradan ayrılarak Bahçelievler'deki başka bir AVM'ye gitmek üzere yola çıktıkları kaydedildi.

155'İ ARAYARAK YARDIM İSTEDİ



İddianamede, olay günü olan 16 Mart saat 20.43'te maktulün 155 Polis İmdat hattını arayarak, görevli polis memuruna, "davalık olduğu eşinin kendisini araçta kilitli olarak esir aldığı" şeklinde ihbarda bulunduğuna dikkati çekildi.

Yine HTS kayıtlarına göre, söz konusu ihbardan yaklaşık 10-15 dakika sonra şüphelinin tabanca ile Fatma Erdoğan'a 2 el ateş ettiği belirtilen iddianamede, olay gerçekleştikten sonra şüphelinin Başakşehir ilçesi istikametine doğru gittiği ve eşine ait cep telefonunu burada attığı kaydedildi.

İddianamede, şüpheli Eren Erdoğan'ın kullandığı araçla Başakşehir'den sonra Sarıyer'den Anadolu Feneri istikametine gittiği anlatılarak, saat 22.00 sıralarında Beykoz civarına gelen şüphelinin, daha sonra FSM Köprüsü üzerinden tekrar Avrupa Yakası'na geçip Küçükçekmece ilçesine doğru yol aldığı ifade edildi.