Eşinin duş sonrası yaptığını Facebook'tan paylaştı! Binlerce kadın...

Bir kadın, eşinin duştan sonra havlusunu nasıl bıraktığını gösteren, bir fotoğraf paylaştı. Facebook hesabında paylaştığı fotoğraf karesiyle dikkat çeken kadın, 'katlanmış ve havlu askısının bir ucuna konulmuş havluyu görüyorsunuz. Her duş aldığınızda havlu katlamak için kimin vakti var? İşte kocamın ıslak havlu asma tekniği' dedi.

Kısa süre sonra hemcinslerinden binlerce yorum alan kadına yalnız değilsin mesajları gönderildi. Pek çok kadın kocalarının, erkek arkadaşlarının ve oğullarının havlularını asmak için aynı yönteme sahip olduklarını söyledi.

Bir kişi ise şöyle dedi: 'Kocam bunu evdeki her bir havluyla yapıyor. El havluları, bulaşık kurulama havluları ... adını siz verin. Beni sinirlendiriyor. Neden hepsi böyle?'

Bir diğer kadın ise, 'kendini şanslı görmelisin en azından bir şekilde asıyor. Benim kocam olduğu yere bırakıyor' dedi.



